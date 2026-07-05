Oburzające! Ktoś zmienił nazwę Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w Google Maps na „Pałac Kibolski”. To typowy przykład mapowego trollingu, który nie ma nic wspólnego z oficjalnym nazewnictwem ani z jakimikolwiek zmianami w rejestrach państwowych.
Google Maps pozwala użytkownikom zgłaszać zmiany nazw, a algorytm czasem je akceptuje automatycznie. W tym przypadku ktoś zaproponował nazwę „Pałac Kibolski” — prawdopodobnie jako miał być to żart polityczno‑kibolski…
Podkreślmy, że w rejestrach państwowych pałac nadal figuruje jako Pałac Prezydencki. Podobne incydenty zdarzały się wcześniej w Polsce i na świecie — to efekt otwartej edycji map i zbyt pobłażliwych filtrów.
Mapowy trolling
Jak internet żartuje z powagi państwa? Mapowy trolling to zjawisko polegające na celowym manipulowaniu mapami, wizualizacjami przestrzennymi lub danymi geograficznymi w taki sposób, by wprowadzać odbiorców w błąd, wywoływać emocje albo prowokować określone reakcje polityczne, społeczne czy kulturowe.
Niestety, Google reaguje dopiero po zgłoszeniach — a zanim to zrobi, mem już żyje własnym życiem. To pokazuje, jak łatwo można podważyć powagę instytucji jednym kliknięciem. W świecie, gdzie ludzie często biorą Google Maps za źródło prawdy, taki żart może:
● wprowadzać w błąd turystów,
● stać się viralem,
● być wykorzystany politycznie,
● ośmieszać instytucje publiczne.
Przypomnijmy, że narracja o rzekomym „kibolstwie” prezydenta Karola Nawrockiego pojawia się głównie w przekazach sympatyków koalicji 13 grudnia. To nie jest opis oparty na faktach, tylko strategia politycznego etykietowania, która ma podważać jego powagę, kompetencje i wizerunek jako prezydenta.
Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764251-palac-kibolski-w-google-maps-internet-znow-robi-panstwu-wstyd
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