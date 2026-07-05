Sędzia Patyra naciska na prezydenta. Bogucki ujawnia wątpliwości

  • Polityka
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Spór wokół TK / autor: Fratria
Spór wokół TK / autor: Fratria

Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Sławomir Patyra naciska na prezydenta Karola Nawrockiego, aby odebrał od niego ślubowanie. „Pan prezydent analizuje tę sytuację” - odpowiedział Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta RP.

Dr hab. Sławomir Patyra, wybrany w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że skierował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Jak wskazał, chciał zasygnalizować gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK.

Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Mimo że kadencja sędziego Zielonackiego zakończyła się w niedzielę, sędzia Patyra nie objął jeszcze obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania.

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Decyzja prezydenta

Na żądania sędziego Patyry odpowiedział w programie Polsat News Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Pan prezydent analizuje tę sytuację

— wskazał.

To już wyłączna decyzja pana prezydenta

— zaznaczył.

Sprawa Barskiego

Bogucki przypomniał także o opinii sporządzonej przez Patyrę ws. siłowego wypychania legalnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

Ona została, można powiedzieć, zmiażdżona przez Sąd Najwyższy w Izbie Karnej

— zauważył.

Tam jest jeszcze więcej wątpliwości, ale ja nie znam tego postępowania, bo nie jestem jego stroną. Jak będzie decyzja prezydenta, to będzie to szybko zakomunikowane

— podkreślił.

Kolejny spór

To kolejny spór dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej, kiedy prezydent Karol Nawrocki miał wątpliwości ws. innych kandydatów wybranych przez koalicję 13 grudnia do Trybunału Konstytucyjnego, Sejm zorganizował… bezprawne pseudo-ślubowanie przed marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym.

as/PAP/Polsat News

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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