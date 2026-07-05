Sędzia Patyra naciska na prezydenta. Bogucki ujawnia wątpliwości

Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Sławomir Patyra naciska na prezydenta Karola Nawrockiego, aby odebrał od niego ślubowanie. „Pan prezydent analizuje tę sytuację” - odpowiedział Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta RP.
Dr hab. Sławomir Patyra, wybrany w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że skierował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Jak wskazał, chciał zasygnalizować gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK.
Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Mimo że kadencja sędziego Zielonackiego zakończyła się w niedzielę, sędzia Patyra nie objął jeszcze obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania.
Decyzja prezydenta
Na żądania sędziego Patyry odpowiedział w programie Polsat News Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Pan prezydent analizuje tę sytuację
— wskazał.
To już wyłączna decyzja pana prezydenta
— zaznaczył.
Sprawa Barskiego
Bogucki przypomniał także o opinii sporządzonej przez Patyrę ws. siłowego wypychania legalnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.
Ona została, można powiedzieć, zmiażdżona przez Sąd Najwyższy w Izbie Karnej
— zauważył.
Tam jest jeszcze więcej wątpliwości, ale ja nie znam tego postępowania, bo nie jestem jego stroną. Jak będzie decyzja prezydenta, to będzie to szybko zakomunikowane
— podkreślił.
Kolejny spór
To kolejny spór dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej, kiedy prezydent Karol Nawrocki miał wątpliwości ws. innych kandydatów wybranych przez koalicję 13 grudnia do Trybunału Konstytucyjnego, Sejm zorganizował… bezprawne pseudo-ślubowanie przed marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym.
as/PAP/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764246-sedzia-patyra-naciska-na-prezydenta-bogucki-ujawnia-watpliwosci
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