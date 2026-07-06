„Premier Donald Tusk co jakiś czas straszy wojną. Ile mamy schronów w Polsce? Ile rząd wybudował schronów w Polsce? Mamy w Polsce 2 tys. schronów na 38 milionów mieszkańców. W Finlandii jest 50 tys. schronów na ponad 5 milionów mieszkańców. Jest mnóstwo gadania, a nie ma żadnego realnego działania, żeby chronić ludność cywilną” - podkreśliła Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji.
Premier Donald Tusk w ostatnim czasie wielokrotnie straszył wojną. Szef rządu w kwietniu udzielił wywiadu m.in. brytyjskiemu „Financial Times”, w którym podważał sojusz polsko-amerykański, współpracę w ramach NATO i straszył atakiem ze strony Rosji, przekonując, że może zaatakować członka NATO w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”.
Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, zapytana na antenie TVN 24 o to, jakie wilki walczą w tej sprawie, wskazała, że jest ich wiele. Jak oceniła, „sama taka informacja medialna może być prowokacją”.
Chcą „zastraszać polskie społeczeństwo”
W jej odczuciu „politycy partii rządzącej, przede wszystkim premier Donald Tusk, takie informacje często wykorzystują po to, żeby zastraszać polskie społeczeństwo, żeby wywoływać emocje”.
Do wojny trzeba się cały czas przygotowywać, jeśli chce się pokoju. Ja zacytuję pana premiera Donalda Tuska z marca 2014 roku z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego - „te wybory europejskie być może są o tym, czy w Polsce 1 września dzieci w ogóle pójdą do szkoły”. To samo w kwietniu 2024 roku - „mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało, czy wojna nas dopadnie, czy nie”
— przypomniała Anna Bryłka.
Premier Donald Tusk co kilka miesięcy, co kilka lat, straszy wojną. Ile mamy schronów w Polsce? Ile rząd wybudował schronów w Polsce? Mamy w Polsce 2 tys. schronów na 38 milionów mieszkańców. W Finlandii jest 50 tys. schronów na ponad 5 milionów mieszkańców. Jest mnóstwo gadania, a nie ma żadnego realnego działania, żeby chronić ludność cywilną
— wskazała.
Pan redaktor powiedział o uzbrojonych dronach. Jeśli faktycznie jest taka informacja ze strony wywiadu amerykańskiego czy innego, to my powinniśmy być na to przygotowani. A tutaj żadnego przygotowania realnego nie ma
— zaznaczyła europoseł Konfederacji.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764244-brylka-jednoznacznie-tusk-buduje-emocje-nie-bezpieczenstwo
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