Żurek nie dał im awansów. „Lex Super Omnia” niezadowolona

Kłótnia o stołki pomiędzy ministrem Waldemarem Żurkiem a neo-Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem przybiera na sile. Żurek kolejny raz pokazał figę z makiem wyczekującym awansu prokuratorom. „Trwający już od wielu miesięcy brak nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze, pomimo że jest zgodnym z prawem, to z uwagi na brak podania jego powodów narusza zasadę transparentności” - wścieka się sprzyjające obecnej władzy Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”.
Od ponad miesiąca media informowały o sporze dotyczącym prokuratorskich awansów pomiędzy ministrem Żurkiem, a mieniącym się być Prokuratorem Krajowym Kornelukiem. Jeden i drugi chcieli obsadzić prokuraturę własnymi ludźmi, ale w tym sporze, to Żurek trzyma lejce. Kolejny raz nie podpisał dekretu dotyczącego prokuratorskich awansów. Wcześniej ceremonia miała się odbyć się 27 maja, ale została odwołana. Posłuszni Żurkowi prokuratorzy jakoś przełknęli tę gorzką pigułkę, ale kiedy sprawa powtórzyła się w czerwcu doszło do otwartej publicznej krytyki ministra ze strony prokuratorów, którzy sprzyjają obecnej władzy.
Nie tak to sobie wyobrażali
Legalnym Prokuratorem Krajowym pozostaje w dalszym ciągu Dariusz Barski, na którego odwołanie nie wyraził zgody prezydent RP. Potwierdził to 10 dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie, który dodatkowo nakazał przeprowadzenie dochodzenia ws. nielegalnego odsunięcia Barskiego od funkcji.
Kłótnia o prokuratorskie stołki ma bardzo źle wpływać na pracę śledczych, zwłaszcza że trwa już jakiś czas. Kolejne nominacje prokuratorskie miały być wręczone, 29 czerwca 2026 r., ale minister Żurek na złość Kornelukowi znów dekretów nominacyjnych na wyższe stanowiska służbowe nie podpisał. Wywołało to oburzenie wspierających od zawsze obóz Donalda Tuska Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, które wytyka ministrowi brak „transparentności” w działaniach.
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” odnośnie do braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze
Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” negatywnie ocenia fakt, że podczas uroczystości wręczenia w dniu 29 czerwca 2026 r. dekretów nominacyjnych na stanowiska asesorskie oraz pierwsze stanowiska prokuratorskie po raz kolejny z rzędu nie wręczano nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze.
Nie kwestionujemy tego, że podejmowanie decyzji kadrowych tego rodzaju jest wyłącznym uprawnieniem Ministra Sprawiedliwości, który nie musi ich tłumaczyć, tak jak wnioskowanie o powoływanie na te stanowiska to wyłączna kompetencja Prokuratora Krajowego.
Uważamy jednak, że jedną z podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się podejmujący decyzje kadrowe w Prokuraturze jest ich transparentność, tak aby obywatele mogli wiedzieć, jakie przesłanki merytoryczne uzasadniły nominację danej osoby na wyższe stanowisko służbowe oraz przeciwnie, dlaczego nieuwzględniono wniosku o taką nominację. Transparentność taka, której wprowadzenie do przyszłych przepisów ustrojowych postulujemy, już teraz powinna być stosowana pomimo, że Prokuratura nadal opiera się na przepisach mających swoje źródło jeszcze w ustawie ustrojowej z czasów PRL.
Trwający już od wielu miesięcy brak nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze, pomimo że jest zgodnym z prawem, to z uwagi na brak podania jego powodów narusza zasadę transparentności. Nie jest jasne ani dlaczego wszystkie nominacje zostały wstrzymane, ani kiedy one nastąpią.
Niezależnie od naruszenia zasady transparentności ta niepokojąca sytuacja negatywnie wpływa na pracę Prokuratury, ponieważ wiele jednostek, w których oczekuje się na takie decyzje, nie ma obsadzonej wystarczającej liczby etatów. Brak przepływu kadr, będący skutkiem braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe, osłabia kadrowo jednostki wszystkich szczebli, szczególnie jednak jednostki najniższego szczebla, czyli prokuratury rejonowe. Jest tak dlatego, że prokuratorzy tych jednostek, nieotrzymujący nominacji na wyższe stanowiska służbowe, są delegowani do jednostek wyższego szczebla, co osłabia ich macierzyste jednostki, które nie mogą w tej sytuacji uzupełnić braków kadrowych. Takie, niekiedy wieloletnie, delegacje od lat krytykowaliśmy jako patologię.
Nietransparentność decyzji o braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe oraz realne potrzeby jednostek Prokuratury wymagają wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz pilnego rozpoznania zalegających w Ministerstwie Sprawiedliwości wniosków o nominacje
— brzmi upublicznione w mediach społecznościowych stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.
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koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764234-zurek-nie-dal-im-awansow-lex-super-omnia-niezadowolona
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