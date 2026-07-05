Na konferencji Nowej Lewicy w podwarszawskich Falentach doszło do absolutnie kuriozalnej sytuacji. Przewodnicząca klubu tej partii Anna Maria Żukowska krytykowała działania obecnej minister zdrowia, Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Sęk w tym, że Nowa Lewica jest u władzy i współtworzy rząd Donalda Tuska, w którym własnie jest wspomniana minister.
Na konferencji w podwarszawskich Falentach jednym z poruszonych tematów okazała się sytuacja w służbie zdrowia. Powszechnie wiadomo, że to w ostatnim czasie temat, który bardzo mocno pogrąża obecną władzę, i nie chodzi tylko o działalność lekarza-milionera i „salonik VIP” dla polityków KO w Szpitalu Południowym, ale też przede wszystkim o brak pieniędzy w NFZ.
Leczenie np. raka jelita grubego kosztuje dużo więcej niż badanie kolonoskopii, które tego raka wykrywa. Tymczasem minister zdrowia obcięła środki między innymi właśnie na to badanie, które jest tak kluczowe w wykrywaniu tego schorzenia
— punktowała minister własnego rządu Anna Maria Żukowska.
Polska wydaje zdecydowanie zbyt mało środków – w stosunku do PKB – na ochronę zdrowia, na tle innych krajów europejskich
— dodała.
Nowa Lewica współtworzy rząd Tuska
Taka wypowiedź brzmi wyjątkowo niedorzecznie, gdy weźmie się pod uwagę, że Nowa Lewica jest obecnie u władzy, ma swoich ministrów w rządzie Donalda Tuska. Jeśli Nowa Lewica uważa za tak zły obecny rząd, bardzo szybko może doprowadzić do jego upadku i zmiany na inny.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764224-co-na-to-tusk-atak-na-jego-minister-na-konferencji-lewicy
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