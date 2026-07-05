Co na to Tusk? Atak na jego minister na konferencji... Lewicy

  • Polityka
  • opublikowano:
Anna Maria Żukowska i Katarzyna Kotula / autor: PAP/Paweł Supernak
Anna Maria Żukowska i Katarzyna Kotula / autor: PAP/Paweł Supernak

Na konferencji Nowej Lewicy w podwarszawskich Falentach doszło do absolutnie kuriozalnej sytuacji. Przewodnicząca klubu tej partii Anna Maria Żukowska krytykowała działania obecnej minister zdrowia, Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Sęk w tym, że Nowa Lewica jest u władzy i współtworzy rząd Donalda Tuska, w którym własnie jest wspomniana minister.

Na konferencji w podwarszawskich Falentach jednym z poruszonych tematów okazała się sytuacja w służbie zdrowia. Powszechnie wiadomo, że to w ostatnim czasie temat, który bardzo mocno pogrąża obecną władzę, i nie chodzi tylko o działalność lekarza-milionera i „salonik VIP” dla polityków KO w Szpitalu Południowym, ale też przede wszystkim o brak pieniędzy w NFZ.

Leczenie np. raka jelita grubego kosztuje dużo więcej niż badanie kolonoskopii, które tego raka wykrywa. Tymczasem minister zdrowia obcięła środki między innymi właśnie na to badanie, które jest tak kluczowe w wykrywaniu tego schorzenia

— punktowała minister własnego rządu Anna Maria Żukowska.

Polska wydaje zdecydowanie zbyt mało środków – w stosunku do PKB – na ochronę zdrowia, na tle innych krajów europejskich

— dodała.

Nowa Lewica współtworzy rząd Tuska

Taka wypowiedź brzmi wyjątkowo niedorzecznie, gdy weźmie się pod uwagę, że Nowa Lewica jest obecnie u władzy, ma swoich ministrów w rządzie Donalda Tuska. Jeśli Nowa Lewica uważa za tak zły obecny rząd, bardzo szybko może doprowadzić do jego upadku i zmiany na inny.

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tkwl/X

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