„Jeśli potwierdzą się informacje o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE, będziemy mieli do czynienia z gigantycznym skandalem” - zaznaczył we wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak, poseł PiS, były minister obrony narodowej.
W serwisie X pojawiły się wpisy dotyczące nieoficjalnych informacji o możliwym przekazaniu przez Polskę Ukrainie pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemów Patriot. Użytkownik X podpisujący się jako Star1, publikujący analizy dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej konsekwencji dla Polski, napisał:
Jak widzę sporo kont potwierdza to, czego z ostrożności procesowej w marcu nie napisałem. A mianowicie, że przekazaliśmy Ukraińcom PAC-3MSE.
Autor wpisu postawił również szereg pytań dotyczących ewentualnych konsekwencji takiej decyzji. Do jego wpisu odniósł się m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz były szef MON Mariusz Błaszczak.
„Rząd musi natychmiast odpowiedzieć na kilka pytań”
Błaszczak w swoim wpisie zaznaczył, że rakiety, które miały według nieoficjalnych informacji trafić z Polski na Ukrainę, to „najcenniejszy element polskiej obrony powietrznej”.
PAC-3 MSE to pociski przechwytujące do systemu Patriot, przeznaczone do zwalczania rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i celów powietrznych. To najcenniejszy element polskiej obrony powietrznej, której realna budowa zaczęła się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości
— czytamy.
Polityk przypomniał, że z jednej strony rząd ostrzega przez rosyjskimi prowokacjami, a z drugiej oddaje Ukrainie cenne rakiety.
Jeżeli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji, gdy sam ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, brzmi to jak działanie całkowicie sprzeczne z podstawowym obowiązkiem władz czyli zapewnieniem bezpieczeństwa własnym obywatelom
— podkreślił Błaszczak.
Na koniec wpisu były szef MON przedstawił cztery pytania, na które musi odpowiedzieć rząd.
Rząd musi natychmiast odpowiedzieć na kilka pytań:
Czy Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 MSE?
Ile pocisków przekazano?
Czy odstąpiono również miejsce w kolejce produkcyjnej na kolejne dostawy?
W jaki sposób wpłynie to na zdolności obronne Wojska Polskiego?
— czytamy we wpisie Błaszczaka.
kk/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764214-polska-oddala-ukrainie-cenne-pociski-na-rzad-czekaja-pytania
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