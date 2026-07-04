Polska oddała Ukrainie cenne pociski? Na te pytania musi odpowiedzieć rząd!

  • Polityka
  • opublikowano:
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (L) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (P) podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. / autor: PAP/Paweł Supernak
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (L) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (P) podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. / autor: PAP/Paweł Supernak

Jeśli potwierdzą się informacje o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE, będziemy mieli do czynienia z gigantycznym skandalem” - zaznaczył we wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak, poseł PiS, były minister obrony narodowej.

W serwisie X pojawiły się wpisy dotyczące nieoficjalnych informacji o możliwym przekazaniu przez Polskę Ukrainie pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemów Patriot. Użytkownik X podpisujący się jako Star1, publikujący analizy dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej konsekwencji dla Polski, napisał:

Jak widzę sporo kont potwierdza to, czego z ostrożności procesowej w marcu nie napisałem. A mianowicie, że przekazaliśmy Ukraińcom PAC-3MSE.

Autor wpisu postawił również szereg pytań dotyczących ewentualnych konsekwencji takiej decyzji. Do jego wpisu odniósł się m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz były szef MON Mariusz Błaszczak.

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Rząd musi natychmiast odpowiedzieć na kilka pytań”

Błaszczak w swoim wpisie zaznaczył, że rakiety, które miały według nieoficjalnych informacji trafić z Polski na Ukrainę, to „najcenniejszy element polskiej obrony powietrznej”.

PAC-3 MSE to pociski przechwytujące do systemu Patriot, przeznaczone do zwalczania rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i celów powietrznych. To najcenniejszy element polskiej obrony powietrznej, której realna budowa zaczęła się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości

— czytamy.

Polityk przypomniał, że z jednej strony rząd ostrzega przez rosyjskimi prowokacjami, a z drugiej oddaje Ukrainie cenne rakiety.

Jeżeli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji, gdy sam ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, brzmi to jak działanie całkowicie sprzeczne z podstawowym obowiązkiem władz czyli zapewnieniem bezpieczeństwa własnym obywatelom

— podkreślił Błaszczak.

Na koniec wpisu były szef MON przedstawił cztery pytania, na które musi odpowiedzieć rząd.

Rząd musi natychmiast odpowiedzieć na kilka pytań:

Czy Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 MSE?

Ile pocisków przekazano?

Czy odstąpiono również miejsce w kolejce produkcyjnej na kolejne dostawy?

W jaki sposób wpłynie to na zdolności obronne Wojska Polskiego?

— czytamy we wpisie Błaszczaka.

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kk/X/wPolityce

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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