Niebywały skandal! "Rząd oddał Ukrainie drogie pociski"

„Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot” – napisał na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wpis polityka pojawił się komentarzach sugerujących, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski PAC-3 MSE.
Rzadkie pociski przechwytujące
W serwisie X pojawiły się wpisy dotyczące nieoficjalnych informacji o możliwym przekazaniu przez Polskę Ukrainie pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemów Patriot.
Użytkownik X podpisujący się jako Star1, publikujący analizy dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej konsekwencji dla Polski, napisał:
Jak widzę sporo kont potwierdza to, czego z ostrożności procesowej w marcu nie napisałem. A mianowicie, że przekazaliśmy Ukraińcom PAC-3MSE.
Autor wpisu postawił również szereg pytań dotyczących ewentualnych konsekwencji takiej decyzji.
Pozostaje natomiast pytanie, czy aby nie odstąpiliśmy im w związku z tym czegoś jeszcze - możliwości odtworzenia naszego arsenału?
— zastanawiał się autor wpisu na X.
PAC-3 to pociski pieruńsko drogie, których mamy mało i których dostawy po wojnie w Zatoce zaliczają obsuwy czasowe
— zaznaczył.
„Niebywały skandal”
Komentator ocenił także potencjalne skutki takiego działania z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski.
To jest niebywały skandal. W naszej sytuacji - wystawionych na ryzyko na pierwszej linii - wydawanie ich na wschód absolutnie nie powinno było się wydarzyć. Zachód Europy może sobie na takie dostawy pozwalać. Nie my
— podkreślał autor wpisu.
Odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich, dodał:
O fakcie, że przekazując tak cenny sprzęt i wystawiając się na ekstra ryzyko dostajemy od Ukraińców to co dostajemy… nawet nie wspomnę. Jaki koń jest - każdy widzi
— stwierdził.
Odstąpiliśmy miejsce w kolejce Ukraińcom?
Jednocześnie autor wpisu zwrócił uwagę na możliwość przekazania Ukrainie nie tylko samych pocisków, ale również miejsca w kolejce produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych.
Czym natomiast jestem bardzo zainteresowany i polecałbym się przyjrzeć to - czy myśmy przypadkiem nie odstąpili na dodatek Ukraińcom miejsca w kolejce po sloty produkcyjne tych pocisków w USA?
— pytał komentator X.
Zełeński dziękował jakiś czas temu „partnerom” za takie posunięcie. Czy my nie jesteśmy aby w gronie tych „partnerów”? A jeśli tak, to jak daleko w przyszłość odsunięte zostały dostawy dla nas?
— dodał.
„Zmiana priorytetów”
Na zakończenie autor zaapelował o wyjaśnienie tej kwestii.
Może warto tę kwestię prześwietlić. Nawet jeśli takie decyzje wcześniej zapadły - być może możemy to jeszcze odkręcić. Zmieniły się wszak okoliczności. Wczoraj MON i MSZ na konferencji prasowej deklarowali, że mają wiedzę o dyskutowanych na Kremlu scenariuszach ataku na Polskę. To wystarczający powód, by poinformować Ukraińców o zmianie priorytetów rządu RP
— napisał.
„Pociski drogie i trudne do kupienia”
Do sprawy odniósł się również Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot
— zaznaczył Bosak.
Wicemarszałek Sejmu podkreślił również znaczenie tych pocisków dla polskiego systemu obrony.
Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w mediach, a który do dziś nie jest ukończony
— przypomniał jeden z liderów Konfederacji.
To jedyne pociski, którymi dysponowała/dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, zagrażające Polsce i rozmieszczone w obwodzie królewieckim
— zaznaczył.
MON o scenariuszach ataku na Polskę
Rząd Donalda Tuska na razie milczy na ten temat.
Władysław Kosiniak-Kamysz, który razem z Radosławem Sikorskim wziął wczoraj udział w konferencji prasowej poświęconej zaplanowanemu na przyszły tydzień szczytowi NATO, odniósł się do informacji płynących z różnych źródeł o scenariuszach ataku na Polskę rozważanych na Kremlu.
Szef MON mówił, że „rząd traktuje te sygnały bardzo poważnie”.
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Sx/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764169-niebywaly-skandal-rzad-oddal-ukrainie-drogie-pociski
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