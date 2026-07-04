Niebywały skandal! "Rząd oddał Ukrainie drogie pociski"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara

„Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot” – napisał na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wpis polityka pojawił się komentarzach sugerujących, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski PAC-3 MSE.

Rzadkie pociski przechwytujące

W serwisie X pojawiły się wpisy dotyczące nieoficjalnych informacji o możliwym przekazaniu przez Polskę Ukrainie pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemów Patriot.

Użytkownik X podpisujący się jako Star1, publikujący analizy dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej konsekwencji dla Polski, napisał:

Jak widzę sporo kont potwierdza to, czego z ostrożności procesowej w marcu nie napisałem. A mianowicie, że przekazaliśmy Ukraińcom PAC-3MSE.

Autor wpisu postawił również szereg pytań dotyczących ewentualnych konsekwencji takiej decyzji.

Pozostaje natomiast pytanie, czy aby nie odstąpiliśmy im w związku z tym czegoś jeszcze - możliwości odtworzenia naszego arsenału?

— zastanawiał się autor wpisu na X.

PAC-3 to pociski pieruńsko drogie, których mamy mało i których dostawy po wojnie w Zatoce zaliczają obsuwy czasowe

— zaznaczył.

Niebywały skandal”

Komentator ocenił także potencjalne skutki takiego działania z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski.

To jest niebywały skandal. W naszej sytuacji - wystawionych na ryzyko na pierwszej linii - wydawanie ich na wschód absolutnie nie powinno było się wydarzyć. Zachód Europy może sobie na takie dostawy pozwalać. Nie my

— podkreślał autor wpisu.

Odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich, dodał:

O fakcie, że przekazując tak cenny sprzęt i wystawiając się na ekstra ryzyko dostajemy od Ukraińców to co dostajemy… nawet nie wspomnę. Jaki koń jest - każdy widzi

— stwierdził.

Odstąpiliśmy miejsce w kolejce Ukraińcom?

Jednocześnie autor wpisu zwrócił uwagę na możliwość przekazania Ukrainie nie tylko samych pocisków, ale również miejsca w kolejce produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Czym natomiast jestem bardzo zainteresowany i polecałbym się przyjrzeć to - czy myśmy przypadkiem nie odstąpili na dodatek Ukraińcom miejsca w kolejce po sloty produkcyjne tych pocisków w USA?

— pytał komentator X.

Zełeński dziękował jakiś czas temu „partnerom” za takie posunięcie. Czy my nie jesteśmy aby w gronie tych „partnerów”? A jeśli tak, to jak daleko w przyszłość odsunięte zostały dostawy dla nas?

— dodał.

Zmiana priorytetów”

Na zakończenie autor zaapelował o wyjaśnienie tej kwestii.

Może warto tę kwestię prześwietlić. Nawet jeśli takie decyzje wcześniej zapadły - być może możemy to jeszcze odkręcić. Zmieniły się wszak okoliczności. Wczoraj MON i MSZ na konferencji prasowej deklarowali, że mają wiedzę o dyskutowanych na Kremlu scenariuszach ataku na Polskę. To wystarczający powód, by poinformować Ukraińców o zmianie priorytetów rządu RP

— napisał.

Pociski drogie i trudne do kupienia”

Do sprawy odniósł się również Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot

— zaznaczył Bosak.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił również znaczenie tych pocisków dla polskiego systemu obrony.

Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w mediach, a który do dziś nie jest ukończony

— przypomniał jeden z liderów Konfederacji.

To jedyne pociski, którymi dysponowała/dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, zagrażające Polsce i rozmieszczone w obwodzie królewieckim

— zaznaczył.

MON o scenariuszach ataku na Polskę

Rząd Donalda Tuska na razie milczy na ten temat.

Władysław Kosiniak-Kamysz, który razem z Radosławem Sikorskim wziął wczoraj udział w konferencji prasowej poświęconej zaplanowanemu na przyszły tydzień szczytowi NATO, odniósł się do informacji płynących z różnych źródeł o scenariuszach ataku na Polskę rozważanych na Kremlu.

Szef MON mówił, że „rząd traktuje te sygnały bardzo poważnie”.

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Sx/X

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Zespół wPolityce.pl

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