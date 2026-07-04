Premier Donald Tusk odwiedził dzisiaj farmę fotowoltaiczną w Kleczewie. To jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa taka farma w portfolio Grupy Orlen. Jej budowę rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym Tuskowi na platformie X przypomniał jego poprzednik Mateusz Morawiecki.
„Musieliśmy sprzątnąć bałagan”
Szef rządu ocenił, że tego typu inwestycje jak ta w Kleczewie „pozwalają nam wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń - a więc produkować czystą energię”. Tusk dodał, że za OZE przemawiają względy racjonalne, a nie ideologiczne.
Najzwyczajniej w świecie ta energetyka, ten typ energetyki to jest nie tylko ochrona klimatu, to jest też w wielu przypadkach najtańsza energia
— stwierdził.
Podczas konferencji Tusk wprawdzie wspomniał, że budowę farmy zapoczątkował rząd Zjednoczonej Prawicy, ale w sposób, zdaniem premiera, „niekompetentny”.
Musieliśmy sprzątnąć bałagan, który miał kosztować państwo polskie 800 mln zł więcej niż powinno to kosztować. Postanowiliśmy podwoić wielkość tej farmy fotowoltaicznej. Przez to dzisiaj mamy 500 tys. paneli fotowoltaicznych na ponad 400 hektarach powierzchni
— powiedział Donald Tusk.
„Witaj, Donaldzie…”
O swojej wizycie na farmie premier wspomniał również na platformie X, gdzie udostępnił nagranie, w którym opowiada o tym miejscu. Na jego nagranie odpowiedział jego poprzednik Mateusz Morawiecki.
Witaj, Donaldzie… w kolejnej inwestycji rozpoczętej i sfinansowanej za czasów Zjednoczonej Prawicy! Gdyby nie nasze rządy mógłbyś się pochwalić co najwyżej tym rysunkiem pieska…
— napisał wiceprezes PiS.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764212-tusk-chwali-sie-inwestycja-pis-bezbledna-riposta-morawieckiego
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