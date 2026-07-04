Włamanie do uczelni wojskowej. Aresztowano nielegalnego imigranta!

  • Polityka
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Kogut policyjny / autor: Fratria
Kogut policyjny / autor: Fratria

Aresztowano obywatela Kolumbii, którego wczoraj zatrzymano na terenie Akademii Sztuki Wojennej - podała warszawska policja. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sytuacja miała miejsce wczoraj ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela „Montera” 103 w Warszawie. Według ustaleń śledczych mężczyzna wybił szybę i wszedł do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne. Został zatrzymany przez ochronę, a następnie przekazany policji.

Sąd, na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez policjantów, zastosował wobec obywatela Kolumbii zatrzymanego na terenie Akademii Sztuki Wojennej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 279 paragraf 1 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności

— przekazała Komenda Stołeczna Policji na platformie X.

10 lat pozbawienia wolności

Przytoczony przez warszawską policję przepis dotyczy kradzieży z włamaniem.

Funkcjonariusze wykonali na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu, a następnie wystąpienie przez prokuratora do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek

— podkreśliła policja. Dodała, że mężczyzna przebywa nielegalnie na terenie naszego kraju.

O zdarzeniu w piątek informował rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji

— napisał ppkł Rozkosz.

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kaol/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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