Aresztowano obywatela Kolumbii, którego wczoraj zatrzymano na terenie Akademii Sztuki Wojennej - podała warszawska policja. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Sytuacja miała miejsce wczoraj ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela „Montera” 103 w Warszawie. Według ustaleń śledczych mężczyzna wybił szybę i wszedł do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne. Został zatrzymany przez ochronę, a następnie przekazany policji.
Sąd, na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez policjantów, zastosował wobec obywatela Kolumbii zatrzymanego na terenie Akademii Sztuki Wojennej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 279 paragraf 1 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności
— przekazała Komenda Stołeczna Policji na platformie X.
10 lat pozbawienia wolności
Przytoczony przez warszawską policję przepis dotyczy kradzieży z włamaniem.
Funkcjonariusze wykonali na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu, a następnie wystąpienie przez prokuratora do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek
— podkreśliła policja. Dodała, że mężczyzna przebywa nielegalnie na terenie naszego kraju.
O zdarzeniu w piątek informował rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.
Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji
— napisał ppkł Rozkosz.
kaol/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764210-wlamanie-do-uczelni-wojskowej-areszt-dla-nielegalnego-imigranta
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