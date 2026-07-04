SONDAŻ

Tak Polacy ocenili zachowanie Zełenskiego! Miażdżący SONDAŻ

  • Polityka
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Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria
Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria

Ponad 69 proc. badanych uważa, że zwrócenie Orderu Orła Białego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego było obraźliwe wobec Polski - wynika z sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ok. 22 proc. ankietowanych.

Portal przypomniał, że Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, a decyzja została podjęta po zatwierdzeniu przez Zełenskiego nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. Prezydent Ukrainy zwrócił order, wysyłając go firmą kurierską.

Zachowanie obraźliwe dla Polski

Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że większość pytanych uznaje zachowanie prezydenta Ukrainy za obraźliwe wobec Polski - 44,1 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a kolejne 25,2 proc. - „raczej tak”. Łącznie to 69,3 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było w sumie 22,2 proc. uczestników sondażu, z czego odpowiedź „raczej nie” wybrało 16,5 proc., a „zdecydowanie nie” - 5,7 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 8,5 proc. respondentów.

Wyniki różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, łącznie 52 proc. respondentów uważa, że odesłanie orderu było obraźliwe wobec Polski. Przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych z tej grupy, a 5 proc. nie ma opinii

— zauważyli dziennikarze portalu. Jak dodali, bardziej krytyczni wobec zachowania Zełenskiego są wyborcy opozycji (czyli PiS, Razem i obie Konfederacje). W tej grupie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” wskazało łącznie 85 proc. badanych. Za nieobraźliwe uznało to 5 proc. badanych, a 9 proc. nie miało zdania.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych, 66 proc. respondentów uznaje odesłanie orderu za obraźliwe wobec Polski. Przeciwnego zdania jest 21 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo — CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.

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tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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