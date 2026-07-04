Bardzo ostre starcie Stanowskiego i Kotuli! "Pani jest chora"

Minister w kancelarii premiera Donalda Tuska Katarzyna Kotula po raz kolejny chluby swojemu pryncypałowi nie przysporzyła. Komentując makabryczne informacje śmierci młodego małżeństwa, ich dziecka i babci zamieściła w mediach wpis, który wprawił w osłupienie Krzysztofa Stanowskiego, założyciela Kanału Zero. „Pożartujmy z przemocy” - brzmiał jej wpis. „Pani jest chora. Obrzydliwe. Powinna się pani leczyć” - zareagował na zachowanie posłanki Lewicy Kotuli Stanowski.
Wczoraj media poinformowały, że policja znalazła w Skawinie (Małopolska) zwłoki dwóch kobiet, dziecka i mężczyzny. Ofiary to młode małżeństwo (27-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna), ich dziecko (noworodek miał 8 dni) oraz 59-letnia babcia dziecka. Jak przekazała policja, ciała miały obrażenia zadane ostrym narzędziem, więc sprawa odnalezionych w mieszkaniu na drugim piętrze ciał toczy się w kierunku rozszerzonego samobójstwa. Minister Katarzyna Kotula z kancelarii premiera i poseł Lewicy zdecydowała się skomentować na X to zdarzenie. Zrobiła to w sobie właściwy sposób.
Pożartujmy z przemocy.
„W piątek (3 lipca) po godz. 15 straż pożarna została wezwana do siłowego otwarcia drzwi w mieszkaniu na drugim piętrze, na jednej z ulic w Skawinie (małopolskie). Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. W mieszkaniu służby znalazły ciała czterech osób: dwóch kobiet, noworodka i mężczyzny”.
Wstępne oględziny zwłok mogą wskazywać na rozszerzone samobójstwo
— napisała na X Kotula. Czy feministka i minister w kancelarii Tuska chciała sobie „pożartować” z tej śmierci?
„Pani jest chora”
Obok tego wpisu nie przeszedł obojętnie twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Plan Katarzyny Kotuli na sobotę:
„POŻARTUJMY Z PRZEMOCY”.
Pani jest chora
— nie ukrywał swojego oburzenia na zachowanie Kotuli Stanowski.
„Powinna się pani leczyć”
Na tym się jednak nie skończyło. Posłanka Lewicy próbowała się szybko odciąć Stanowskiemu i jakoś go pogrążyć, ale słabo jej to wyszło.
To Pan myśli że pieniądze można zarabiać na wszystkim. Żadne odwracanie kota ogonem nie pomoże. Rozrywka najniższych lotów, ale grunt że bilety się sprzedają
— napisała chwilę później na X Kotula.
Nie zagada pani teraz zachęcania ludzi do śmiania się z tragedii. Obrzydliwe. Powinna się pani leczyć
— odparował Krzysztof Stanowski.
Za drugim razem sekretarz stanu w KPRM podeszła do tematu używając mentorskiego tonu i jak na feministkę z czarnych protestów przystało pełnego oskarżeń.
Zapraszam do zapoznania się z rzeczywistością dziesiątek tysięcy ofiar przemocy, przynajmniej tych które przeżyły, na których wyśmiewaniu chce Pan robić biznes. Jak się pozna szczegóły to nie jest „śmiesznie” ani miło. Buduje Pan swoją karierę na wyszydzaniu i poniżaniu kobiet. Żarty z przemocy sprzedaje jako „rozrywkę”, a pogardę jako „szczerość”. Wie Pan dlaczego to nie jest temat do żartów? Bo od kogoś kto chce budować zasięgowe media oczekiwałabym przestrzeni do poważnej debaty o tym dlaczego w Polsce, w brutalny sposób, w wyniku masywnej przemocy, z rąk swoich rodziców, wciąż giną dzieci a inni dorośli pozostają głusi i nie reagują. Dobrej soboty
— odwracała kota ogonem Kotula.
Po prostu niech pani nie zachęca ludzi do żartowania z makabrycznej sprawy i śmierci czterech osób. Więcej nie oczekuję
— odpowiedział jej Krzysztof Stanowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764205-bardzo-ostre-starcie-stanowskiego-i-kotuli-pani-jest-chora
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