KO chwali OZE. Mocna riposta Obajtka! „Czegoś tu nie rozumiem”

Donald Tusk w czasie wizyty w Kleczewie chwalił inwestycje w odnawialne źródła energii, podkreślając ich znaczenie dla przyszłych pokoleń. Polityczny spór wybuchł, gdy poseł KO Robert Kropiwnicki wskazał, że PiS woli „schyłkowe technologie”. W odpowiedzi były prezes Orlenu Daniel Obajtek odpowiedział, że to jego zespół podpisał umowę na budowę farmy, a obecne władze spółki jednocześnie ją audytują i się nią chwalą, a cała sprawa trafiła do prokuratury.
Premier odwiedził w sobotę Kleczew Solar and Wind. To jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna w portfolio Grupy Orlen. Szef rządu ocenił, że tego typu inwestycje jak ta w Kleczewie „pozwalają nam wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń - a więc produkować czystą energię”.
Tusk dodał, że za OZE przemawiają względy racjonalne, a nie ideologiczne: „Najzwyczajniej w świecie ta energetyka, ten typ energetyki to jest nie tylko ochrona klimatu, to jest też w wielu przypadkach najtańsza energia”.
Obajtek: „Czegoś tu nie rozumiem”
Później wpis w mediach społecznościowych w tej sprawie zamieścił Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Największa w tej części Europy elektrownia OZE. Tani prąd z wiatru dla 100 tys. mieszkań. I wiecie co? Taki Czarnek woli drogi prąd, schyłkowe technologie. W sumie zero zdziwienia to wypisz wymaluj obraz PiS
— ocenił Kropiwnicki.
Na odpowiedź nie czekał długo. Były prezes Orlenu i europoseł PiS Daniel Obajtek krótko podsumował jego stwierdzenia.
Zabrakło w Waszych wpisach i nagraniach, że umowa została podpisana przez mój zespół, w 2023 roku, dokładnie przez Energę Wytwarzanie z @GrupaORLEN - więc tu dodaję tę jakże istotną informację. Dodam też, że obecny zarząd Orlenu zlecił audyty znajomym kancelariom i że sprawa tej farmy trafiła do prokuratury. Rozliczacie moich ludzi za tę inwestycję, a jednocześnie się nią chwalicie? Czegoś tu nie rozumiem
— skwitował Obajtek.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764191-ko-chwali-oze-mocna-riposta-obajtka-czegos-tu-nie-rozumiem
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