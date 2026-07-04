Poseł Adam Dziedzic z PSL ostro kłócił się z posłem PiS Michałem Kowalskim na antenie Polsat News. Rozmowa przerodziła się w stracie do tego stopnia, że red. Agnieszka Gozdyra nie mogła dojść do głosu. „Zaraz mi się skończy cierpliwość! Panowie!” - wzywała prowadząca rozmowę. W końcu kłócący się ze sobą politycy zamilkli.
Cały spór dotyczył odpolityczniania spółek.
To są problemy natury politycznej, ponieważ te osoby miały ochronę Rafała Trzaskowskiego
— wskazał Michał Kowalski.
To są problemy, które się nie urodziły tu i teraz. I przypomnę tylko, że postulat odpolitycznienia spółek wziął się po ośmiu latach państwa rządów, ale też po wcześniejszych rządach, bo te listy zasiadających w spółkach i w radach nadzorczych to krążą…
— oceniła red. Gozdyra.
Ale przecież wystarczyło pani redaktor pożyczyć panu prezesowi środki finansowe, żeby zostać w radzie nadzorczej bez uprawnień i wykształcenia
— wtrącił Adam Dziedzic.
„PSL nie powinno się wypowiadać”
Ale akurat PSL nie powinno się wypowiadać na ten temat, bo wy jesteście najbardziej powiązani z SPP
— podkreślił Michał Kowalski.
Ja panu powiem tak
— mówił Adam Dziedzic.
Panowie, panowie
— wzywała cały czas prowadząca rozmowę.
A ja panu powiem też
— odparł Michał Kowalski.
Trzeba się uczyć
— stwierdził Adam Dziedzic.
Trzeba być przyzwoitym panie pośle
— skwitował Michał Kowalski.
„Zaraz mi się skończy cierpliwość!”
Panowie, wykazuje się daleko idącą cierpliwością, ale zaraz mi się skończy. Nie, zaraz mi się skończy cierpliwość! Panowie!
— wzywała red. Gozdyra.
Pan zasiada gdzieś w jakiejś spółce?
— kontynuował Michał Kowalski.
Nie
— odpowiedział Adam Dziedzic.
Reżyserka, poczekajcie jeszcze chwilę, panowie, panowie, panowie!
— wskazała prowadząca rozmowę.
Nie wiem, jak mam inaczej mówić. To nie jest, nie wiem, po prostu dział „Biedronki”, albo „Grzybki” jakieś inne w przedszkolu. Grupa starszaków
— skwitowała red. Gozdyra.
X/Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764187-chaos-u-gozdyry-prowadzaca-zaczela-krzyczec-politycy-zamilkli
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