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Totalny chaos u Gozdyry! Prowadząca zaczęła krzyczeć, politycy nagle zamilkli. "Panowie! Zaraz mi się skończy cierpliwość!"

  • Polityka
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Posłowie i Agnieszka Gozdyra / autor: Fratria/Polsat News/X/@AGozdyra
Posłowie i Agnieszka Gozdyra / autor: Fratria/Polsat News/X/@AGozdyra

Poseł Adam Dziedzic z PSL ostro kłócił się z posłem PiS Michałem Kowalskim na antenie Polsat News. Rozmowa przerodziła się w stracie do tego stopnia, że red. Agnieszka Gozdyra nie mogła dojść do głosu. „Zaraz mi się skończy cierpliwość! Panowie!” - wzywała prowadząca rozmowę. W końcu kłócący się ze sobą politycy zamilkli.

Cały spór dotyczył odpolityczniania spółek.

To są problemy natury politycznej, ponieważ te osoby miały ochronę Rafała Trzaskowskiego

— wskazał Michał Kowalski.

To są problemy, które się nie urodziły tu i teraz. I przypomnę tylko, że postulat odpolitycznienia spółek wziął się po ośmiu latach państwa rządów, ale też po wcześniejszych rządach, bo te listy zasiadających w spółkach i w radach nadzorczych to krążą…

— oceniła red. Gozdyra.

Ale przecież wystarczyło pani redaktor pożyczyć panu prezesowi środki finansowe, żeby zostać w radzie nadzorczej bez uprawnień i wykształcenia

— wtrącił Adam Dziedzic.

PSL nie powinno się wypowiadać”

Ale akurat PSL nie powinno się wypowiadać na ten temat, bo wy jesteście najbardziej powiązani z SPP

— podkreślił Michał Kowalski.

Ja panu powiem tak

— mówił Adam Dziedzic.

Panowie, panowie

— wzywała cały czas prowadząca rozmowę.

A ja panu powiem też

— odparł Michał Kowalski.

Trzeba się uczyć

— stwierdził Adam Dziedzic.

Trzeba być przyzwoitym panie pośle

— skwitował Michał Kowalski.

Zaraz mi się skończy cierpliwość!”

Panowie, wykazuje się daleko idącą cierpliwością, ale zaraz mi się skończy. Nie, zaraz mi się skończy cierpliwość! Panowie!

— wzywała red. Gozdyra.

Pan zasiada gdzieś w jakiejś spółce?

— kontynuował Michał Kowalski.

Nie

— odpowiedział Adam Dziedzic.

Reżyserka, poczekajcie jeszcze chwilę, panowie, panowie, panowie!

— wskazała prowadząca rozmowę.

Nie wiem, jak mam inaczej mówić. To nie jest, nie wiem, po prostu dział „Biedronki”, albo „Grzybki” jakieś inne w przedszkolu. Grupa starszaków

— skwitowała red. Gozdyra.

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X/Polsat News/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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