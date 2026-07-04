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Korwin-Mikke znów to zrobił! "Tak się rwał, by chwycić petardkę"

  • Polityka
  • opublikowano:
Kadry z nagrania Janusza Korwin-Mikkego / autor: X/Janusz Korwin-Mikke
Kadry z nagrania Janusza Korwin-Mikkego / autor: X/Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke po raz kolejny wywołuje burzę w sieci. Polityk opublikował nagranie ze spaceru z psem, na którym zwierzę wyrywa się w kierunku odpalonej petardy. „Musiałem wziąć Odiego na smycz - tak się rwał, by chwycić petardkę” - napisał polityk. Poprzednim razem kierowano nawet zawiadomienia do prokuratury. Z jakim efektem?

Korwin-Mikke, pies i „petardka”

Janusz Korwin-Mikke opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać go z psem na spacerze. Pupil podskakuje do polityka, trzymającego w ręku odpalaną petardę. Gdy Korwin-Mikke rzuca ładunek, pies natychmiast rusza w tym samym kierunku, powstrzymywany przez smycz.

Musiałem wziąć Odiego na smycz - tak się rwał, by chwycić petardkę…

— stwierdził Korwin-Mike w opisie do nagrania w serwisie X.

Były już zawiadomienia, ale…

To nie jest pierwsze nagranie tego typu autorstwa Korwin-Mikkego! I poprzednio wywołały burzę. Doszło nawet do tego, że w styczniu 2019 roku ówczesny poseł PO Tomasz Cimoszewicz (syn Włodzimierza Cimoszewicza) informował w mediach społecznościowych o skierowaniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

Korwin, ty sadystyczny oszołomie! Rzucać petardy hukowe pod psa? Dla zabawy? Ekscytuje cię przemoc? Umówmy się na strzelnicy, wystrzelę ci kilka razy koło ucha i zobaczymy, jak reagujesz na huk. Bądź świadom, że skieruję zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Wolność, której tak się domagasz nie legitymizuje głupoty, z której bierze się przemoc wobec ludzi ani zwierząt

— pisał polityk. Również europoseł Lewicy (wcześniej Wiosny Roberta Biedronia) Łukasz Kohut w 2020 roku oficjalnie zawiadomił organy ścigania o podobnej sytuacji.

Jak przypomina jednak teraz „Fakt”, prokuratura nie dopatrzyła się jednak „znamion przestępstwa” po zawiadomieniu, a postępowanie zostało umorzone.

Mój pies jest zachwycony”

Sam Korwin-Mikke nic sobie nie robi z niemal powszechnego oburzenia. Od lat otwarcie przyznaje, że rzuca psu petardy.

Uczę psa, by nie bał się fajerwerków. Mój pies jest zachwycony. Najchętniej trzymałby je w pysku

— mówił w rozmowie z „Faktem”.

Miałem kiedyś wilczura, który nie bał się niczego. Strzelałem mu nawet z pistoletu nad głową

— chwalił się również polityk.

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olnk/X/fakt.pl/wp.pl/onet.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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