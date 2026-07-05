Rodzina, demografia i edukacja były głównymi tematami konwencji konserwatystów w Warszawie. Były minister edukacji Przemysław Czarnek ostro skrytykował rząd Donalda Tuska oraz władze stolicy, zarzucając im prowadzenie polityki wymierzonej w rodzinę i pogłębianie kryzysu finansów publicznych.
Czarnek: Finanse publiczne doprowadzono do dramatycznej sytuacji
Przemysław Czarnek przekonywał, że obecna koalicja rządząca ponosi odpowiedzialność za stan finansów państwa. Zapewnił jednocześnie, że konserwatyści po powrocie do władzy zrealizują program wspierający rodziny.
Mamy pełną świadomość dramatycznej sytuacji finansów publicznych, do której doprowadzili ludzie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Im dłużej trwają rządy Tuska, tym trudniej będzie naprawić finanse, ale my to zrobimy i zrealizujemy nasze cele dla rodziny
— powiedział kandydat na premiera z ramienia PiS.
„Najgorszy prezydent Warszawy od niepamiętnych czasów”
Polityk mówił także wprost i władzach stolicy, wskazując na miejsce organizacji konwencji.
Z tyłu za nami piękna panorama Warszawy pod rządami najgorszego prezydenta Warszawy od niepamiętnych czasów. Z tyłu za nami Polska, którą rządzą ludzie, którzy wytoczyli działa przeciwko rodzinie, przeciwko demografii
— mówił.
„Działa Tuska przeciwko rodzinie”
Znaczna część wystąpienia dotyczyła polityki rodzinnej obecnego rządu. Czarnek zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi prezentowanie antyrodzinnej wizji państwa.
Polską rządzą dziś ludzie, którzy wytoczyli działa przeciwko rodzinie. Donald Tusk powiedział, że dla kobiety urodzenie dziecka to udręka na następne 20 lat – to jest kwintesencja ich polityki. Co dalej powiedział ten sam Tusk w tym samym przemówieniu że kobieta w Polsce musi się zastanowić kilka razy, czy zradzać potomstwo w takich warunkach kulturowych i politycznych przy braku szpitali. Bezczelny typ!
— zaznaczył polityk PiS.
Nawiązał również do ujawnionej w Warszawie afery związanej z postępowaniem ze zwłokami.
Ten sam Tusk, w tym samym mieście, w którym odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, uderzającą w godność osoby ludzkiej, poucza innych. My, konserwatyści, będziemy bronić godności każdego człowieka przed Tuskiem, Kosiniakiem-Kamyszem i Hołownią (…). Czy nie jest wymierzone w godność człowieka bezczeszczenie ciała ludzkiego moczem w Warszawie tylko dlatego, że zostało odebrane przez inny zakład pogrzebowy niż faworyzowany przez Koalicję Obywatelską w Warszawie?
— wymieniał.
„Likwidowane oddziały położnicze”
Były minister edukacji zarzucił również obecnym władzom zaniedbania w polityce demograficznej i ochronie zdrowia.
W całej Polsce likwidowane są oddziały ginekologiczno-położnicze na masową skalę. Ludzie ci, zamiast promować małżeństwo i rodzinę, promują status osoby najbliższej, równy małżeństwu mężczyzny i kobiety, co jest paradoksem, bo w tej koalicji jest PSL, który nazywa się konserwatywnym
— przypominał Przemysław Czarnek.
Fundament programu środowisk konserwatywnych
Na zakończenie podkreślił, że fundamentem programu środowisk konserwatywnych pozostaje ochrona godności człowieka.
W tej sztafecie pokoleń mamy święty obowiązek pochylić się nad wartością fundamentalną – nad godnością każdego człowieka na każdym etapie jego życia
— stwierdził Przemysław Czarnek
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C/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764185-bezczelny-typ-czarnek-dosadnie-o-tusku-na-konwencji
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