Podczas sejmowej debaty nad projektem ustawy dotyczącej penalizacji propagowania banderyzmu doszło do ostrego starcia między Romanem Fritzem z Konfederacji Korony Polskiej a Klaudią Jachirą. „Slawa Ukrainie” - wykrzyczała posłanka KO, przerywając wystąpienie politykowi z partii Grzegorza Brauna.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksu karnego.
Jeżeli chodzi o ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, to potrzeba zmiany zapisów tej ustawy wynika przede wszystkim z orzeczenia zakresowego Trybunału Konstytucyjnego. Usunął on pewne przesłanki, które dawałyby instrumenty Instytutowi Pamięci Narodowej, żeby zajmować się kwestią zbrodni ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Ustawa chce tę kwestię wreszcie uporządkować
— powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
„Trzeba nazwać rzeczy po imieniu”
Jak mówił, trzeba „nazwać tych, którzy to robili, którzy dopuszczali się tych zbrodni, a więc szowinistów, nacjonalistów ukraińskich z OUN, UPA, bo to wybrzmiewa, ale także innych organizacji kolaborujących z III Rzeszą”.
Trzeba także nazwać to, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej po imieniu. Nie uciekać od prawdy, nie chować się przed prawdą, tylko nazwać rzeczy po imieniu - wielką zbrodnię, wielką tragedię, wielką ranę narodu polskiego nazwać ludobójstwem. To, co wydarzyło się w Małopolsce Wschodniej. To, co wydarzyło się na Wołyniu, było ludobójstwem
— podkreślił Zbigniew Bogucki.
Jachira: „Slawa Ukrainie”
W czasie debaty głos zabrał również Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, którego wystąpienie przerwała Klaudia Jachira, posłanka KO.
Wysoka izbo, brakuje w tym wszystkim, w tej debacie i w tym projekcie rzeczy, która byłaby wystarczającym wypełnieniem nazwania tego po imieniu, bo padają nazwy Zbrodnia Wołyńska. Co to jest Zbrodnia Wołyńska? Ktoś kogoś na Wołyniu zabił. A to jest mord, gorsze rzeczy, to jest ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem i tego się trzymajmy - takiej frazeologii. Co do propagowania banderyzmu dziś w Polsce. Pytanie następujące również do projektodawców tej ustawy. Czy jeżeli z tej mównicy ktoś używa zawołania banderowskiego „Sława Ukrainie”, będzie to penalizowane czy nie? Bo tak uczyniła poseł Klaudia Jachira
— mówił Roman Fritz.
Sława Ukrainie!
— wykrzyczała ponownie Klaudia Jachira.
O właśnie pani pokazała raz jeszcze swoją prawdziwą bezczelną twarz, ale nie była pani Jachira sama. Przypadkiem widziałem, że pan prezes Kaczyński w Kijowie również tak wołał. Bardzo dziękuję
— stwierdził Roman Fritz.
Zmiana w ustawie o IPN
W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji.
Zmiana w ustawie o IPN polega na „doprecyzowaniu przepisów określających pojęcie zbrodni dokonanych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń w tym zakresie.
Projektowana ustawa przewiduje również zmiany w Kodeksie karnym. Chodzi o dodanie w artykule, który przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za propagowanie totalitaryzmów i nawoływanie do nienawiści frazy: „Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje (…) ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne”.
Ponadto zakłada podwyższenie ustawowego zakresu kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Zmiana polega na podniesieniu górnej granicy kary za nielegalne przekraczanie granicy w postaci bezwzględnego pozbawienia wolności z 3 lat do lat 5. Proponuje się również podniesienie wysokości kary w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy polskiej. Miałaby ona wynosić od lat 2 do lat 12.
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X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764183-jachira-przerwala-wystapienie-posla-od-brauna-slawa-ukrainie
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