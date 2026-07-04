Jak według polityków Koalicji Obywatelskiej funkcjonuje „salonik” VIP w szpitalu? Poseł KO Piotr Kandyba, który twierdził, że niemal we wszystkich szpitalach takie saloniki są, przedstawił swoje wyobrażenia na temat sposobu ich funkcjonowania. „Jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana też przyjmą z kawą i taka jest prawda” - powiedział w czasie dyskusji polityków w Kanale Zero. „Co pan gada?! Byłem, nic takiego nie miało miejsca” - odpwiedział mu wicemarszałek Semu Krzysztof Bosak.
W programie Kanału Zero poseł KO Piotr Kandyba oświadczył, że specjalne pokoje dla uprzywilejowanych funkcjonują w „każdym albo prawie każdym szpitalu”. Jakby tego było mało, od razu wyjaśnił, jak w jego rozumieniu, takie szpitalne „saloniki” VIP działają. Trudno oprzeć się wrażeniu, że celem takich tłumaczeń posła KO jest zaciemnienie obrazu uprzywilejowanego traktowania polityków jego partii w „saloniku” VIP Szpitala Południowego.
Tak zwane saloniki, to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana też przyjmą z kawą i taka jest prawda
— oświadczył poseł Piotr Kandyba z KO.
Byłem w szpitalach i nic takiego nie miało miejsca
— oponował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
No oczywiście, tak…?
— ironizował wyraźnie zdziwiony tym zaprzeczeniem poseł KO
Dokładnie. Jak byłem z dzieckiem w szpitalu, to czekaliśmy razem ze wszystkimi pacjentami na korytarzu na krzesełkach, aż lekarz przyjął i obejrzał dziecko
— odparował Bosak.
„Co pan w ogóle gada?”
Słysząc niedowierzanie w głosie posła Koalicji Obywatelskiej Bosak temat pociągnął dalej.
Mój znajomy, jeden z naszych posłów był ostatnio w tych dniach z dzieckiem w szpitalu w Warszawie. 45 minut czekał na SOR. Ostatecznie pojechał do prywatnej ochrony zdrowia, bo lekarze mieli awarię systemu elektronicznego i nie został w ogóle obsłużony. Podobnie nikt nie był obsłużony. Więc, co pan w ogóle gada?
— oświadczył wicemarszałek Bosak z Konfederacji.
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koal/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764179-posel-ko-zdradzil-jak-jest-w-saloniku-vip-przyjmuja-z-kawa
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