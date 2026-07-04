To dopiero brawurowa linia obronna! Europoseł KO Marta Wcisło przekonywała w radiowej „Trójce”, że opozycji nie chodzi o pacjentów, a jedynie trwa „akcja wymierzona w Koalicję Obywatelską i Rafała Trzaskowskiego” pod kątem referendum. Słowa te spotkały się z ostrą reakcją poseł PiS Anny Gembickiej. „Pani jest poważna?!” - zapytała w studiu.
Afera szpitalna
Najpierw zarobki lekarza-milionera i radnego Dawida Kacprzyka, potem „salonik VIP” dla polityków KO i ich rodzin, wstrząsające relacje sygnalisty dr. Emila Jędrzejewskiego o śmierci pacjentów, aż w końcu szokujące ustalenia o nekrobiznesie i handlu zwłokami! Afera Szpitala Południowego w Warszawie rozpędza się niczym kula śnieżna, coraz mocniej obciążając Koalicję Obywatelską.
Jak formacja Donalda Tuska próbuje się bronić? Można stwierdzić, że coraz głupiej!
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Europoseł KO Marta Wcisło w audycji „Śniadanie w Trójce” próbowała przekonywać, że opozycji chodzi wyłącznie o politykę w kwestii afery szpitalnej, a na dodatek pomyliła nazwę placówki, nazywając ją „Szpitalem Północnym”. Zarzucała PiS nieprawidłowości w przeszłości.
To chcecie przykryć właśnie kwestią Szpitala Północnego (sic!). To jest akcja wymierzona w Koalicję Obywatelską i Rafała Trzaskowskiego pod kątem akcji referendalnej. Wam nie chodzi o pacjenta
— stwierdziła Wcisło.
Błyskawicznie na te słowa zareagowała przedstawicielka PiS.
Pani jest poważna?! Pani za nic ma śmierć ludzi na SOR-ze, to że ludzi mogli ginąć. Pani ma za nic bezczeszczenie zwłok
— nie kryła emocji poseł Anna Gembicka.
Wszystkie procedury zostały wdrożone. To, co się stało w Szpitalu Południowym, jest skandaliczne i jest przedmiotem wszelkich możliwych, zgodnych z prawem postępowań
— przekonywała jednak, z poczuciem wyższości europoseł KO.
Nagranie z udziałem Wcisło udostępnił w serwisie X internautra „chrzanik”. Opisał je trafnie: „Pani Wcisło ma teorię spiskową na temat afery w Szpitalu Południowym”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764178-wcislo-naprawde-to-powiedziala-gembicka-nie-wytrzymala
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