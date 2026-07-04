„Człowiek dość wredny, ale też głupi i nadęty”. Ziemkiewicz dosadnie podsumował Zełenskiego

  • Polityka
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na zdjęciu Rafał Ziemkiewicz, w tle wizerunek Wołodymyra Zełenskiego na plakacie (grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI) / autor: Fratria/wPolityce.pl
na zdjęciu Rafał Ziemkiewicz, w tle wizerunek Wołodymyra Zełenskiego na plakacie (grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI) / autor: Fratria/wPolityce.pl

Rafał Ziemkiewicz nie gryzł się w język! W rozmowie w podcaście „13 piętro” na temat wojny i przyszłości Ukrainy wygłosił ostre oceny pod adresem Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go m.in. „człowiekiem wrednym” i „głupim” i przekonując, że jest „katastrofą dla Ukrainy”.

Nowa forma Jałty

Rafał Ziemkiewicz, goszcząc w podcaście „13 piętro” opowiadał m.in., że Niemcy wykorzystają Ukrainę, a następnie porzucą ją, doprowadzając do nowej formy „Jałty”, podobnej do tej, która spotkała Polskę. Publicysta stwierdził, że naród ukraiński znajduje się obecnie w „geopolitycznej strefie zgniotu”, przypominającej sytuację Polski w XIX wieku. Komentując zaś gorący temat kultu banderyzmu na Ukrainie, ostro skrytykował polskie elity za wieloletnie uciszanie tematu Rzezi Wołyńskiej w imię „pojednania”, co pozwoliło Ukrainie bezkarnie budować kult zbrodniarzy.

Zełenski wredny i głupi?

Ale wyjątkowo dosadne i ostre fragmenty wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza dotyczyły samego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załenskiego. Publicysta - omawiając tę postać - zupełnie nie gryzł się w język!

Zełeński, który poza tym, że chyba jest człowiekiem dość wrednym, delikatnie mówiąc, ale to w polityce nic nie znaczy, ale jest też człowiekiem głupim, nadętym. Jemu się wydaje, że on jest jakimś strasznie ważnym graczem, że on jest w polityce międzynarodowym strasznie ważnym graczem, bo go wszyscy zapewniali, że jest bohaterem. Nasz nieszczęsny Władysław Sikorski zachowywał się tak samo, ponieważ Roosevelt go klepał po plecach, bo Churchill go klepał po plecach, bo wszyscy mówili, że Polska jest natchnieniem dla narodów, a potem jak próbował coś zrobić, to go w końcu rozwalili w Gibraltarze

— opowiadał.

Katastrofa dla Ukrainy”

Oni [Ukraińcy - red.] sobie z tego nie zdają sprawy, że Zełenski nie jest żadnym graczem

— dodał. Jednocześnie zdaniem Ziemkiewicza „błędem było to, że nie wzięliśmy pokwitowań” od Ukrainy.

Z sondaży wynika, że gdyby [Ukraińcy - red.] mieli wpływ na swoje władze, to na pewno nie rządziłby nimi Zełeński, a już na pewno nie ta grupa mafijnych oligarchów, która stoi za nim

— mówił również.

Promując to nagranie, Ziemkiewicz dokonał więc swoistej puenty, pisząc krótko:

Żełensky to katastrofa dla Ukrainy.

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olnk/YouTube 13 Piętro i Rafał Ziemkiewicz

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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