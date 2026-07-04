Zgrzyt w koalicji 13 grudnia wokół programu „SAFE 0 proc.”! Jedna wypowiedź rzecznika rządu Adama Szłapki miała wywołać popłoch w PSL. Według medialnych doniesień Władysław Kosiniak-Kamysz osobiście interweniował po sugestii, że jego projekt może w ogóle nie trafić pod obrady Rady Ministrów.
Szłapka zapytany o „SAFE 0 proc.”
Na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka został zapytany przez jedną z dziennikarek, kiedy rząd zajmie się projektem „SAFE 0 proc.” - czyli pomysłu prezydenckiego, lecz „przerobionego” przez szefa MON, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Program SAFE doskonale idzie w wersji pierwotnej, zaprogramowanej przez polski rząd, przyjętej przez polską prezydencję i Radę Unii Europejskiej i myślę, że nie ma potrzeby przygotowania kolejnego projektu w tym zakresie, bo ten jest realizowany w sposób wzorowy
— odpowiedział Szłapka. A tym samym zasugerował, że projekt Kosiniaka-Kamysza… nie zostanie przedstawiony na rządzie!
To nie spodobało się koalicjantowi
Tymczasem, jak opisuje Wirtualna Polska, słowa rzecznika rządu Donalda Tuska wywołały „popłoch w PSL”!
Ogłoszenie, ustami rzecznika rządu, że nic z tego nie będzie, mogło być źle odebrane przez bliskiego koalicjanta KO. Nasz rozmówca z PSL potwierdza, że niedługo po konferencji Adama Szłapki w sprawie interweniował sam Kosiniak-Kamysz. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, rzecznik Szłapka się pomylił - przekonuje rozmówca z PSL
— czytamy.
O tym, że „rzecznik się zagalopował”, dziennikarze usłyszeli także w Kancelarii Premiera.
Jak ustaliliśmy, ludowcy zamierzają teraz jeszcze mocniej naciskać, by ich projekt ustawy stanął na rządzie. - Mamy w tej chwili trzymanie na Glapińskiego, bo ma nieobsadzony zarząd (…). Jeśli przyjmiemy ustawę, będzie można wrócić do rozmów o uzupełnieniu składu zarządu NBP wspólnie z prezesem NBP i prezydentem oraz o wypracowaniu zysku przez NBP za 2026 r., który moglibyśmy wykorzystać w wyborczym 2027 r. Bo jeśli my nie sięgniemy po te pieniądze, to zrobią to nasi następcy - tłumaczy polityk PSL
— cytuje WP.
Co zapowiadał Czarzasty
Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca również marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty informował o tym, że koalicja rządząca jest po konsultacjach ws. „SAFE 0 proc.” i zapowiedział, że projektu rządowego w tej sprawie należy spodziewać się w ciągu 2-3 miesięcy. Ma on uwzględniać niektóre zmiany zgłaszane przez szefa MON i Lewicę.
Sprecyzował wówczas w TVN24, że te zmiany będą dotyczyły przeznaczenia z 95 proc. środków z potencjalnego zysku z Narodowego Banku Polski również na zdrowie.
To jest postulat Lewicy
— podkreślił Czarzasty. Oświadczył również, że prezydencki projekt ws. „SAFE 0” nie będzie procedowany, gdyż jest - według niego oczywiście! - niezgodny z Konstytucją.
Mówię to twardo. Jak mówię to tak robię
— oznajmił marszałek Sejmu.
Dodał, że rządowego projektu można spodziewać się „w najbliższym czasie”, w ciągu „dwóch-trzech miesięcy”. Zapewnił też, że uzyska on wsparcie wszystkich sił koalicyjnych. Czarzasty stwierdził też, że środków z NBP nie będzie.
Robimy to chcąc zabezpieczyć na przyszłość podział tych środków, jeżeli one się kiedykolwiek pojawią
— dodał.
Koalicja przerabia ideę prezydenta i prezesa NBP
Po marcowym wecie do ustawy wdrażającej program SAFE prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt dot. Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, który miał posłużyć do wydawania zysków wygenerowanych przez NBP — tzw. polski SAFE 0 proc. Na razie projekt ten nie został skierowany do dalszych prac; jest w tzw. sejmowej zamrażarce.
W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, 8 maja podpisana została umowa ws. unijnego programu SAFE.
Analogiczny projekt - który, miał poprawiać rzekome błędy prezydenckiego - jeszcze w marcu złożył klub PSL. Na początku maja wicepremier, szef MON i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że jest gotów wnieść tę inicjatywę na posiedzenie rządu.
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olnk/wiadomosci.wp.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764153-rzecznik-rzadu-zaskoczyl-koalicjantow-w-psl-wybuchl-poploch
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