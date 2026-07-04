"Plucie na Prezydenta RP". Mazguła odpowie przed sądem!

Adam Mazguła odpowie przed sądem za znieważanie prezydenta Karola Nawrockiego. „Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mazgule m. in. z art. 135 § 2 k.k. Za publiczne znieważenie Prezydenta RP grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności” - przekazał poseł PiS Dariusz Matecki na portalu X.
Pułkownik Adam Mazguła znany jest ze swoich ataków na prawicową stronę sceny politycznej. Były wojskowy jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często w wulgarny sposób odnosi się do swoich adwersarzy. Jednym z głównych obiektór ataku jest prezydent Karol Nawrocki.
Oskarżam Karola Nawrockiego o zbrodnię przeciwko Polsce. O sabotowanie Konstytucji: Trybunału Konstytucyjnego, bezpieczeństwa Polski, ochronę partyjnych urzędników, często przestępców na najwyższych szczeblach władzy w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, w prokuraturze i w służbach specjalnych. O uczestnictwo w zamachu na wolne wybory w Polsce. O działanie na szkodę Polski i polskiego rządu, podważanie jego autorytetu potrzebnego do sprawowania władzy
— czytamy w jednym z wpisów Mazguły na portalu X.
„Nie ma zgody na plucie na Prezydenta RP”
Działania Mazguły nie pozostały bez odpowiedzi. Poseł PiS Dariusz Matecki poinformował, że były wojskowy został zgłoszony do prokuratury.
Po moim zawiadomieniu Adam Mazguła staje przed sądem za znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mazgule m. in. z art. 135 § 2 k.k. Za publiczne znieważenie Prezydenta RP grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Nie ma zgody na plucie na Prezydenta RP i bezkarne znieważanie głowy państwa. Teraz sprawą zajmie się sąd. Będę o niej informował i dołączę jako prezes fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu
— napisał na portalu X.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764140-plucie-na-prezydenta-rp-mazgula-odpowie-przed-sadem
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