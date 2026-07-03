Próba przykrycia afery KO? Giertych straszy napaścią Rosji

  • Polityka
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Roman Giertych podczas konferencji prasowej w Sejmie / autor: Fratria
Roman Giertych podczas konferencji prasowej w Sejmie / autor: Fratria

Polska w przededniu wojny z Rosją? Poseł Roman Giertych twierdzi, że Kreml ma dopuścić się agresji na Polskę. „Tymczasem my zajmujemy się sprawami czwartorzędnymi” - czytamy we wpisie członka KO na portalu X. Wiceszef KP KO martwi się o los ojczyzny czy sprytnie próbuje odwrócić uwagę od afery szpitalnej, która topi ugrupowanie Donalda Tuska?

Niedawno zachodnie media podały, że „Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich”. Jak podkreślano, Rosja znajduje się obecnie pod coraz większą presją ze strony Ukrainy.

Widzimy przesłanki wskazujące na to, że Rosja przygotowuje prowokacje wojskowe przeciwko państwom bałtyckim lub Polsce

— czytamy na łamach Guardiana.

Władimir Putin może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO – Estonii, Łotwy i Litwy.

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Jesteśmy w przededniu ataku Rosji na Polskę”

Roman Giertych postanowił podgrzać atmosferę, a może nawet spróbować przykryć skandal ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem (lekarzem-milionerem, który do niedawna był członkiem KO).

Słuchajcie ostrzeżeń USA. Jesteśmy w przededniu ataku Rosji na Polskę. Tymczasem my zajmujemy się sprawami czwartorzędnymi. Na Ukrainie też nie wierzyli, że Rosja zaatakuje. Stało się jednak inaczej

— napisał na portalu X.

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xyz/wPolityce/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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