Próba przykrycia afery KO? Giertych straszy napaścią Rosji

Polska w przededniu wojny z Rosją? Poseł Roman Giertych twierdzi, że Kreml ma dopuścić się agresji na Polskę. „Tymczasem my zajmujemy się sprawami czwartorzędnymi” - czytamy we wpisie członka KO na portalu X. Wiceszef KP KO martwi się o los ojczyzny czy sprytnie próbuje odwrócić uwagę od afery szpitalnej, która topi ugrupowanie Donalda Tuska?
Niedawno zachodnie media podały, że „Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich”. Jak podkreślano, Rosja znajduje się obecnie pod coraz większą presją ze strony Ukrainy.
Widzimy przesłanki wskazujące na to, że Rosja przygotowuje prowokacje wojskowe przeciwko państwom bałtyckim lub Polsce
— czytamy na łamach Guardiana.
Władimir Putin może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO – Estonii, Łotwy i Litwy.
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„Jesteśmy w przededniu ataku Rosji na Polskę”
Roman Giertych postanowił podgrzać atmosferę, a może nawet spróbować przykryć skandal ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem (lekarzem-milionerem, który do niedawna był członkiem KO).
Słuchajcie ostrzeżeń USA. Jesteśmy w przededniu ataku Rosji na Polskę. Tymczasem my zajmujemy się sprawami czwartorzędnymi. Na Ukrainie też nie wierzyli, że Rosja zaatakuje. Stało się jednak inaczej
— napisał na portalu X.
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xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764133-proba-przykrycia-afery-ko-giertych-straszy-napascia-rosji
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