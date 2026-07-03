Donald Tusk postanowił uderzyć dziś w byłego prezydenta Andrzej Dudę. - Mówię o tej nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia - zaznaczył premier. Andrzej Duda nie pozostał dłużny. „Rozmowa z generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart” - stwierdził były prezydent.
Tusk: Praktyki niedopuszczalne
Wczoraj wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informowała, że szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel spotkał się z b. prezydentem Andrzejem Dudą, który - według mediów - przybył w towarzystwie założyciela fintechu ZEN.com. Wszystkie procedury zadziałały, generał złożył meldunek do służb - zaznaczyła wtedy wiceminister.
Zarekomendowałem także ministrowi obrony narodowej, aby w sposób jednoznaczny przeciął wszelkie ryzyka związane z praktykami lobbystycznymi
— poinformował Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej.
Szef rządu ocenił, że „to, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która ubiega się w konsekwencji o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki, która miałaby produkować rakiety na licencji ukraińskiej - mówię o tej nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia - to są praktyki niedopuszczalne”.
„Projekt został skompromitowany”
Nawet, jeśli projekt miał ręce i nogi, to został skompromitowany przez takie, poza wszelkimi standardami, lobbystyczne praktyki. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań
— oznajmił Tusk.
Premier przyznał eufemistycznie, że „mamy dość wysoki deficyt, mamy sytuację finansową taką dość napiętą”.
Wydajemy rekordową ilość pieniędzy na obronę i to wszystko musi być absolutnie czyste jak kryształ, jak łza
— opowiadał.
W związku z tym, zdaniem Tuska, „ta firma, która uznała, że pan Duda będzie świetnym lobbystą, może sobie rzeczywiście pogratulować, bo właśnie straciła szansę”.
Apeluję do wszystkich, aby nie szukali tego typu dróg, bo to do niczego sensownego nie doprowadzi
— podsumował Donald Tusk.
Andrzej Duda: A z kim miałem rozmawiać? Z Tuskiem?
Były prezydent szybko odpowiedział premierowi na platformie X.
Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym
— podkreślił.
Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart
— nie miał wątpliwości.
Andrzej Duda wytknął też grzechy Tuska, które ocenią polscy wyborcy.
Z tym Panem, uwolniona od KOlesi Polska porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewnością nie interesy Polski i Polaków. Przecież „lotnisko jest w Berlinie”!
— zaznaczył Andrzej Duda.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764122-tusk-zaatakowal-lobbing-dudy-nadzial-sie-na-kontre
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