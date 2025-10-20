„Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.COM za zaufanie i ofertę współpracy. (…) Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej” - napisał na platformie X Andrzej Duda. Były prezydent w rozmowie z „Pulsem Biznesu” poinformował o swoim nowym zajęciu.
Jak wskazał dzisiejszy „Puls Biznesu”, firma ZEN.com do której trafił były prezydent Duda, oferuje m.in. usługi karty wielowalutowe i rachunki bankowe. Firma powstała w Rzeszowie, a posiada licencję w Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Singapurze oraz stara się o licencję w Hongkongu.
We wpisie na X Andrzej Duda podziękował prezesowi firmy za „zaufanie i ofertę współpracy”.
Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.COM za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej
— napisał na platformie X były prezydent.
