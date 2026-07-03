Wpadka Janusza Kowalskiego w Sejmie. Głosował kartą kolegi z PSL

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi czynności sprawdzające ws. posłużenia się przez posła cudzą kartą do głosowania podczas dzisiejszych obrad w Sejmie. Wcześniej szef klubu PSL Krzysztof Paszyk oskarżył posła Janusza Kowalskiego o pozbawienie karty posła Jarosława Rzepy (PSL).
Prokuratura podjęła czynności
O rozpoczęciu czynności sprawdzających poinformowała dziś po południu Prokuratura Okręgowa w Warszawie na portalu X.
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w sprawie posłużenia się dziś, podczas obrad Sejmu RP przy ul. Wiejskiej, przez posła na Sejm RP kartą do głosowania innego posła
— napisano.
Doniesienie do prokuratury
Wcześniej rano, Paszyk stwierdził, że na sali plenarnej doszło do poważnego przestępstwa.
Poseł Janusz Kowalski mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując, więc zgłaszam tę sprawę
— powiedział z mównicy sejmowej.
Paszyk zapowiedział, że klub PSL złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury oraz zgłosi ten czyn do sejmowej komisji etyki poselskiej.
„Doszło do pomyłki”
W rozmowie z TVN24 Kowalski tłumaczył, że posłużył się cudzą kartą omyłkowo.
Doszło do pomyłki. Schodząc do złożenia wniosku formalnego i siedząc koło pana posła Jarosława Rzepy byłem przekonany, że wyjmuję swoją kartę do głosowania. I rzeczywiście oddałem dwa razy głos w czasie 9. i 10. głosowania, głosując kartą innego posła, co oczywiście natychmiast zgłosiłem do pana marszałka. Jest to zwykła pomyłka, nie była to intencja
— zapewnił.
„Marszałek mógł zareagować”
Zdaniem Kowalskiego, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który prowadził w tym czasie obrady, mógł wówczas zareagować, jeżeli miał jakieś wątpliwości.
Zgłosiłem tę kwestię na forum Sejmu
— dodał.
„Ludzie, czy wy się dobrze czujecie?”
Do oburzenia posłów koalicyjnych, którzy domagają się „wyjaśnienia i oceny pod kątem odpowiedzialności regulaminowej oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej”, odniósł się Michał Wójcik z PiS.
A po co niby Janusz Kowalski miał celowo zabierać cudzą kartę? Przecież tu nie ma logiki. Ludzie, czy wy się dobrze czujecie?
— podsumował
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764073-wpadka-janusza-kowalskiego-w-sejmie-glosowal-karta-kolegi-z-psl
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