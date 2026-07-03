Zachowanie wiceministra z Koalicji Obywatelskiej Jacka Karnowskiego wzburzyło krew w posłach, którzy uczestniczyli w debacie nt. przepisów zakazujących propagowania banderyzmu. Karnowski ignorując obrady udzielał w najlepsze na sali plenarnej Sejmu wywiadu TVP w likwidacji. Jakby tego było mało, poseł KO miał powiedzieć w czasie tego wywiadu, że prezydencki projekt ustawy to bzdury. Na sali obrad zawrzało, a posłowie domagali się od wicemarszałek Moniki Wielichowskiej zdecydowanej reakcji względem Karnowskiego.
Prezydencki projekt ustawy przedstawił w Sejmie szef KPRP minister Zbigniew Bogucki. Zmiany w przepisach ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu karnego mają wprowadzić zakaz propagowania banderyzmu, jako niebezpiecznej ideologii nazistowskiej, która była przyczyną wymordowania ponad 100 tys. Polaków przez Ukraińców.
Trzeba nazwać tych, którzy to robili, którzy dopuszczali się tych zbrodni, a więc szowinistów, nacjonalistów ukraińskich z OUN, UPA, bo to wybrzmiewa, ale także innych organizacji kolaborujących z III Rzeszą
— powiedział szef prezydenckiej kancelarii w czasie debaty w Sejmie.
W czasie jego wystąpienia poseł KO i wiceminister funduszy Jacek Karnowski udzielał wywiadu TVP w likwidacji będą na sali plenarnej w loży dziennikarskiej. To wywołało ogromne oburzenie wśród uczestniczących w obradach posłów.
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„Usunąć Karnowskiego z galerii”
Kiedy minister Bogucki zakończył swoje wystąpienie, na sali plenarnej rozpętała się burza. Posłowie wskazując na Karnowskiego i ekipę TVP w likwidacji, żądając od prowadzącej obrady wicemarszałek Moniki Wielichowskiej upomnienia posła Koalicji Obywatelskiej. Miał on powiedzieć w czasie wywiadu, który emitowała TVP, że przepisy zakazujące gloryfikowania banderyzmu to bzdura. Posłowie krzyczeli do udzielającego wywiadu Karnowskiego: „wynocha”.
Poseł PiS prof. Piotr Gliński podszedł do prowadzącej obrady Moniki Wielichowskiej.
Oślepiają nas nawet lampami. Czy to jest studio telewizyjne, czy to jest Sejm RP?
— zapytał poseł PiS.
Jesteś zdrajcą, Karnowski. Proszę usunąć Karnowskiego z galerii
— krzyczeli inni posłowie PiS, ale Wielichowska nic z tym nie zrobiła.
Nie będę się z państwem przekrzykiwać. Chcę tylko zaznaczyć, że również z państwa strony posłowie udzielają wywiadów właśnie w tym miejscu, w różnym czasie
— broniła Karnowskiego Wielichowska, ignorując głosy, że „debatują teraz o Wołyniu i to nie jest sala na wywiady”.
Upominanie się o Polaków to bzdura?! Panie ministrze to jest wstyd i skandal
— krzyczał do Karnowskiego prof. Przemysław Czarnek, który chwilę później przedstawił stanowisko klubu PiS w sprawie projektu ustawy.
Jeżeli pan Jacek Karnowski mówi, że to jest bzdura, powiedział to w TVP, jeżeli ta strona sceny politycznej mówi, że można dzisiaj można tolerować nazizm ukraiński, to toleruje także nazizm niemiecki! Wstyd! Wstyd i hańba szanowni państwo!
— powiedział w mocnych słowach kandydat PiS na premiera.
Prof. Czarnek skontrastował słowa Karnowskiego o „bzdurach” z cytatami z referatu szefa doktryny wojennej OUN Michajło Kamińskiego.
„Walka bezie bezlitosna, okrutna i zoologiczna. Nasze powstanie ma na celu nie tylko zmianę ustroju politycznego, ono musi oczyścić Ukrainę z cudzego wrogiego elementu i z niedobrego własnego. Tylko podczas powstania będzie okazją, aby wymieść dosłownie do ostatniej nogi element polski z ziem Zachodniej Ukrainy. Ziemie Zachodnie Ukrainy w przyszłym państwie muszą być czyste pod względem narodowym. Wobec wrogiego elementu należy wykazać się takim okrucieństwem w czasie powstania, aby jeszcze dziesiąte pokolenie bało się choćby popatrzeć w stronę Ukrainy”
— zacytował słowa Michajło Kamińskiego Czarnek.
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koal/sejm.gov/YTJanusz Jaskóła
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764072-burza-w-sejmie-wskazywali-na-niego-i-krzyczeli-wstyd-usunac
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