Tusk wyrzuci Pełczyńską-Nałęcz? Śliz ostro: "Nie wyobrażam sobie..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Marcin Obara
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Marcin Obara

Czy po aferze w Szpitalu Południowym Donald Tusk wyrzuci z rządu… minister funduszy i polityki regionalnej w Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz? Na takie spekulacje medialne na antenie RMF FM stanowisko odpowiedział Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.

Paweł Śliz nie wierzy, by było tak, że Donald Tusk odwoła Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz ze stanowiska po aferze w Szpitalu Południowym.

To mogłaby być bardzo ciekawa decyzja pana premiera w tym zakresie, żeby usuwać minister funduszy za aferę, która jest skandaliczna, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. Ale tak całkiem serio nie wyobrażam sobie, że umowa koalicji zostanie złamana. Pamiętajmy o tym. Mamy jednak umowę koalicyjną. Polska 2050 jest w koalicji 15 października

— zaznaczył Paweł Śliz.

Tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem”

Polityk Polski 2050 jednoznacznie negatywnie wypowiadał się na temat tego, co działo się w Szpitalu Południowym, podległym prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu.

Każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jakie były w Szpitalu Południowym, powinien ponieść za to konsekwencje. Zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem

— mówił Śliz o aferze, jednoznacznie związanej z Koalicją Obywatelską.

Prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robił. Usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą poliszynela. Żeby była jasność, do mnie nie dotarła. Ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to ta odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy nie wrócić do zawodu 

— ocenił polityk Polski 2050.

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tkwl/RMF FM

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Zespół wPolityce.pl

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