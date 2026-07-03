Jaki i Bielan w USA. To usłyszeli od administracji Trumpa

  • Polityka
  • opublikowano:
Europosłowie PiS w USA / autor: @PatrykJaki
Europosłowie PiS w USA / autor: @PatrykJaki

Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia sukcesu dotyczącego utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce” - oświadczył w Waszyngtonie europoseł PiS Patryk Jaki, który przebywa tam wspólnie z innym europosłem PiS Adamem Bielanem. Przekazał też, że administracja USA jest optymistycznie nastawiona do tego, że w tym roku ogłoszony zostanie rozejm w Ukrainie.

Jesteśmy tutaj, ponieważ nie chcemy dopuścić do zniszczenia relacji transatlantyckich

— powiedział Jaki, który złożył wizytę w stolicy USA w ramach delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) Parlamentu Europejskiego.

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Baza wojskowa

Delegacja EKR przeprowadziła rozmowy m.in. w Białym Domu, Departamencie Stanu i Pentagonie, a jednym z omawianych tematów było bezpieczeństwo.

Jako grupa EKR opowiadamy się za przeznaczeniem większych środków na odbudowę europejskich zdolności w zakresie obronności i potencjału wojskowego

— dodał europoseł.

W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze delegacja rozmawiała też o koncepcji NATO 3.0, reformach i wydatkach na obronność.

Z polskiej perspektywy szczególnie ważną kwestią jest utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce (…). Mogę powiedzieć, że odbyliśmy bardzo ważną rozmowę na ten temat i jesteśmy blisko sukcesu w tej sprawie

— przekazał.

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Rząd sobie nie radzi

Intuicja podpowiada mi, że w niedalekiej przyszłości usłyszymy dobre wiadomości. O ogłoszeniu tego będą jednak decydować prezydent (USA Donald) Trump i prezydent (Karol) Nawrocki. Po tych kilku dniach spędzonych w Waszyngtonie jestem jednak dość optymistycznie nastawiony

— podkreślił z kolei europoseł Adam Bielan.

Powiedział też, że „pięć-sześć tygodni temu” spotkał się z przedstawicielami administracji USA, którzy poinformowali go, że „polski rząd nie odrobił swojej pracy domowej”. Ocenił, że niedawne spotkanie prezydentów USA i Polski „pomogło w tej sprawie”.

Bielan uważa, że „w tym roku uda nam się sfinalizować cały projekt”.

Rozmawialiśmy o harmonogramie działań, ale nie możemy ujawniać jego szczegółów. Wiemy jednak, że z punktu widzenia strony amerykańskiej kluczowy jest okres od sześciu do 12 miesięcy. To właśnie w tym czasie należy spodziewać się pewnych decyzji

— powiedział europoseł.

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Wojna na Ukrainie

Jaki powiedział też, że podczas wizyty delegacja „usłyszała wiele optymistycznych opinii na temat obecnego przebiegu” wojny Rosji z Ukrainą.

Nasi rozmówcy przekazali nam, że są dość optymistycznie nastawieni w sprawie tego, że jeszcze w tym roku uda się osiągnąć zawieszenie broni

— powiedział Jaki, odpowiadając na pytanie PAP.

Przyznał, że sytuacja na polu walki w Ukrainie poprawia się.

Jesteśmy przekonani, że USA chciałyby zwycięstwa Ukrainy

— dodał.

Stanowczo potępił też rosyjskie zmasowane ataki na Ukrainę, do których doszło w nocy ze środy na czwartek.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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