Jaki i Bielan w USA. To usłyszeli od administracji Trumpa

„Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia sukcesu dotyczącego utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce” - oświadczył w Waszyngtonie europoseł PiS Patryk Jaki, który przebywa tam wspólnie z innym europosłem PiS Adamem Bielanem. Przekazał też, że administracja USA jest optymistycznie nastawiona do tego, że w tym roku ogłoszony zostanie rozejm w Ukrainie.
Jesteśmy tutaj, ponieważ nie chcemy dopuścić do zniszczenia relacji transatlantyckich
— powiedział Jaki, który złożył wizytę w stolicy USA w ramach delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) Parlamentu Europejskiego.
Baza wojskowa
Delegacja EKR przeprowadziła rozmowy m.in. w Białym Domu, Departamencie Stanu i Pentagonie, a jednym z omawianych tematów było bezpieczeństwo.
Jako grupa EKR opowiadamy się za przeznaczeniem większych środków na odbudowę europejskich zdolności w zakresie obronności i potencjału wojskowego
— dodał europoseł.
W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze delegacja rozmawiała też o koncepcji NATO 3.0, reformach i wydatkach na obronność.
Z polskiej perspektywy szczególnie ważną kwestią jest utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce (…). Mogę powiedzieć, że odbyliśmy bardzo ważną rozmowę na ten temat i jesteśmy blisko sukcesu w tej sprawie
— przekazał.
Rząd sobie nie radzi
Intuicja podpowiada mi, że w niedalekiej przyszłości usłyszymy dobre wiadomości. O ogłoszeniu tego będą jednak decydować prezydent (USA Donald) Trump i prezydent (Karol) Nawrocki. Po tych kilku dniach spędzonych w Waszyngtonie jestem jednak dość optymistycznie nastawiony
— podkreślił z kolei europoseł Adam Bielan.
Powiedział też, że „pięć-sześć tygodni temu” spotkał się z przedstawicielami administracji USA, którzy poinformowali go, że „polski rząd nie odrobił swojej pracy domowej”. Ocenił, że niedawne spotkanie prezydentów USA i Polski „pomogło w tej sprawie”.
Bielan uważa, że „w tym roku uda nam się sfinalizować cały projekt”.
Rozmawialiśmy o harmonogramie działań, ale nie możemy ujawniać jego szczegółów. Wiemy jednak, że z punktu widzenia strony amerykańskiej kluczowy jest okres od sześciu do 12 miesięcy. To właśnie w tym czasie należy spodziewać się pewnych decyzji
— powiedział europoseł.
Wojna na Ukrainie
Jaki powiedział też, że podczas wizyty delegacja „usłyszała wiele optymistycznych opinii na temat obecnego przebiegu” wojny Rosji z Ukrainą.
Nasi rozmówcy przekazali nam, że są dość optymistycznie nastawieni w sprawie tego, że jeszcze w tym roku uda się osiągnąć zawieszenie broni
— powiedział Jaki, odpowiadając na pytanie PAP.
Przyznał, że sytuacja na polu walki w Ukrainie poprawia się.
Jesteśmy przekonani, że USA chciałyby zwycięstwa Ukrainy
— dodał.
Stanowczo potępił też rosyjskie zmasowane ataki na Ukrainę, do których doszło w nocy ze środy na czwartek.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764034-jaki-i-bielan-w-usa-to-uslyszeli-od-administracji-trumpa
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