Czy w prokuraturze narasta otwarty konflikt z władzą? Po doniesieniach o rzekomym „buncie prokuratorów” ciekawy komentarz opublikował mec. Bartosz Lewandowski. Zdaniem znanego prawnika prokuratorzy dali się rządzącym wpuścić w „kanał”, stając się teraz kozłami ofiarnymi. A wszystko przez… szukanie winnych braku „rozliczeń”.
„Bunt prokuratorów”
Autorzy podkastu „W związku ze śledztwem” Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z „Newsweeka” otrzymali informacje, że w ostatnich dniach doszło do rozmów w KPRM dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
Otoczenie premiera przewidywało, że dojdzie do umorzenia śledztwa w sprawie „dwóch wież”. Jak usłyszeli autorzy podkastu, zostało to odczytane jako „bunt prokuratorów”. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, oraz o nasilającym się konflikcie między Prokuratorem Generalnym Waldemarem Żurkiem a Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem
— twierdzą dziennikarze. Na marginesie dodajmy, że postępowanie ws. „dwóch wież” (umorzone!) prowadziła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która jest członkiem skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia Lex Super Omnia, odpowiednika sędziowskiej „Iustitii”.
Prokuratorzy jako kozły ofiarne wpuszczone w kanał
Tymczasem znany prawnik mec. Bartosz Lewandowski stwierdził w swoim wpisie w serwisie X, że „prokuratorzy dali się rządzącym wpuścić w ‘kanał’”. W ten sposób skomentował oświadczenie Prokuratora Regionalnego w Warszawie w związku z publicznymi wypowiedziami na temat postanowienia o umorzeniu w sprawie „dwóch wież”
Cześć prokuratorów awansowanych za obecnej władzy nagle ze zdumieniem odkryła, że są bezpardonowo atakowani przez polityków z jednego obozu (tzw. demokratycznego/demokracji walczącej). Otóż nie chodzi wcale o kwestię prokuratorskiej niezależności, bo nigdy politycy obecnej władzy nie chcieli się na nią zgodzić (kto pamięta co robił Donald Tusk z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem i jak groził jego odwołaniem, aby zmuszać go do określonych działań politycznych?)
— napisał.
Jak ocenił, „prawdziwa przyczyna ostatnich ataków władzy to początek wskazywania Państwa - prokuratorów - jako winnych braku ‘rozliczeń’, czyli sztandarowego programu politycznego Koalicji Obywatelskiej”.
Prokuratorzy stali się kozłami ofiarnymi
— stwierdził więc mec. Lewandowski.
To dlatego nagle dziennikarze wypuszczają informację o naradzie w KPRM, w trakcie której mówiło się o „buncie prokuratorów”
— dodał.
Zdaniem prawnika „Silni Razem muszą mieć jakieś wyjaśnienie dla niezrealizowanych i - powiedzmy sobie szczerze - nierealistycznych od samego początku obietnic wsadzania opozycji do więzień pod byle pozorem”, a jak dodał, „politycy właśnie zaczęli im to wyjaśniać: ‘my chcieliśmy, ale taki Korneluk, prok. Szeroczyńska i inni to pisowscy dywersanci’”.
W tym miejscu jesteśmy. I nie będzie lepiej
— spuentował mec. Lewandowski.
Czytaj także
olnk/X/wPolityce.pl/radiozet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764033-prokuratorzy-dali-sie-wpuscic-w-kanal-prawnik-odslania-kulisy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.