"Prokuratorzy dali się rządzącym wpuścić w kanał". Znany prawnik odsłania kulisy

  • Polityka
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Toga prokuratorska z czerwonym żabotem - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Toga prokuratorska z czerwonym żabotem - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Czy w prokuraturze narasta otwarty konflikt z władzą? Po doniesieniach o rzekomym „buncie prokuratorów” ciekawy komentarz opublikował mec. Bartosz Lewandowski. Zdaniem znanego prawnika prokuratorzy dali się rządzącym wpuścić w „kanał”, stając się teraz kozłami ofiarnymi. A wszystko przez… szukanie winnych braku „rozliczeń”.

Bunt prokuratorów”

Autorzy podkastu „W związku ze śledztwem” Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z „Newsweeka” otrzymali informacje, że w ostatnich dniach doszło do rozmów w KPRM dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Otoczenie premiera przewidywało, że dojdzie do umorzenia śledztwa w sprawie „dwóch wież”. Jak usłyszeli autorzy podkastu, zostało to odczytane jako „bunt prokuratorów”. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, oraz o nasilającym się konflikcie między Prokuratorem Generalnym Waldemarem Żurkiem a Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem

— twierdzą dziennikarze. Na marginesie dodajmy, że postępowanie ws. „dwóch wież” (umorzone!) prowadziła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która jest członkiem skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia Lex Super Omnia, odpowiednika sędziowskiej „Iustitii”.

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Prokuratorzy jako kozły ofiarne wpuszczone w kanał

Tymczasem znany prawnik mec. Bartosz Lewandowski stwierdził w swoim wpisie w serwisie X, że „prokuratorzy dali się rządzącym wpuścić w ‘kanał’”. W ten sposób skomentował oświadczenie Prokuratora Regionalnego w Warszawie w związku z publicznymi wypowiedziami na temat postanowienia o umorzeniu w sprawie „dwóch wież”

Cześć prokuratorów awansowanych za obecnej władzy nagle ze zdumieniem odkryła, że są bezpardonowo atakowani przez polityków z jednego obozu (tzw. demokratycznego/demokracji walczącej). Otóż nie chodzi wcale o kwestię prokuratorskiej niezależności, bo nigdy politycy obecnej władzy nie chcieli się na nią zgodzić (kto pamięta co robił Donald Tusk z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem i jak groził jego odwołaniem, aby zmuszać go do określonych działań politycznych?)

— napisał.

Jak ocenił, „prawdziwa przyczyna ostatnich ataków władzy to początek wskazywania Państwa - prokuratorów - jako winnych braku ‘rozliczeń’, czyli sztandarowego programu politycznego Koalicji Obywatelskiej”.

Prokuratorzy stali się kozłami ofiarnymi

— stwierdził więc mec. Lewandowski.

To dlatego nagle dziennikarze wypuszczają informację o naradzie w KPRM, w trakcie której mówiło się o „buncie prokuratorów”

— dodał.

Zdaniem prawnika „Silni Razem muszą mieć jakieś wyjaśnienie dla niezrealizowanych i - powiedzmy sobie szczerze - nierealistycznych od samego początku obietnic wsadzania opozycji do więzień pod byle pozorem”, a jak dodał, „politycy właśnie zaczęli im to wyjaśniać: ‘my chcieliśmy, ale taki Korneluk, prok. Szeroczyńska i inni to pisowscy dywersanci’”.

W tym miejscu jesteśmy. I nie będzie lepiej

— spuentował mec. Lewandowski.

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olnk/X/wPolityce.pl/radiozet.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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