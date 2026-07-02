Radna KO pomaga przerzucanym do Polski migrantom

  • Polityka
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Radna KO pomaga przerzucanym do Polski migrantom - mapa Europy z Niemcami pod lupą, zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Radna KO pomaga przerzucanym do Polski migrantom - mapa Europy z Niemcami pod lupą, zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Według ustaleń Aleksandry Fedorskiej radna Koalicji Obywatelskiej z Zielonej Góry Joanna Liddane pomaga nielegalnym migrantom, którzy byli przerzucani do Polski.

Aleksandra Fedorska w tekście opublikowanym na portalu Tysol.pl ujawniła, że 21 maja radna miasta Zielona Góra Joanna Liddane z Koalicji Obywatelskiej odebrała przelew w punkcie Western Union na kwotę 1996,32 zł. Pochodził on od Mustafy Ezzakiego z hiszpańskiej Girony. Co ważne, dokument, który potwierdzał odbiór pieniędzy przez radną, należał do migranta, który używał imienia „Jammal”, a który został przerzucony przez Niemcy do Polsku w maju 2024 roku.

Dziennikarka skontaktowała się z radną. Ta tłumaczyła, że już od sześciu lat jako wolontariuszka pośredniczy w transferach od rodzin migrantów.

Wolontariusze odbierają środki finansowe i przekazują je migrantom na jedzenie, noclegi czy podstawowe potrzeby

— powiedziała. Zapewniała, że są to małe kwoty, a ona nie pobiera prowizji, a działa jedynie z „pobudek humanitarnych”.

Pytana o legalność tego typu działań, stwierdziła, że to „robienie sensacji” a prawdziwym problemem są przemytnicy ludzi.

Ustalenia

Fedorska wskazała, że według ustaleń jej redakcji z czerwca 2024 niemiecka policja zatrzymuje osoby bez dokumentów i tylko na podstawie ich deklaracji o wjeździe przez Polskę, przerzuca je do naszego kraju.

Jednym z takich przerzuconych migrantów był właśnie „Jammal”, który trafił do Polski w połowie maja 2024 roku. Trafił do Zielonej Góry, a 25 maja 2024 słuch o nim zaginął.

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as/Tysol.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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