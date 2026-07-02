MON odwraca się od mediów publicznych. „Niezrozumiała decyzja”

Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji MON podważa rolę mediów publicznych w likwidacji, powierzając realizację kluczowych państwowych uroczystości komercyjnej stacji TVN24 – mimo że to neo-TVP, finansowana z abonamentu i budżetu państwa, jest ustawowo zobowiązana do obsługi takich wydarzeń. Decyzja resortu, tłumaczona przez byłą dziennikarkę TVN24 Karolinę Wasilewską, łamie wieloletnią praktykę.
Jak wskazuje KRRiT, „Ministerstwo Obrony Narodowej nie ceni Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji”.
W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące powierzenia stacji TVN24 realizacji transmisji z ceremonii powitania pierwszych samolotów F-35, MON wyjaśnił, że „merytorycznie nie ulegało wątpliwości, że TVN24 jest w stanie zapewnić najwyższą jakość obsługi produkcyjnej i emisyjnej”. Pod pismem podpisała się Karolina Wasilewska, dyrektor komunikacji MON, była dziennikarka TVN24
— czytamy we wpisie.
„Całkowicie niezrozumiała decyzja”
Decyzja MON jest całkowicie niezrozumiała i niecelowa, łamie też wieloletnią praktykę
— podkreślono.
To nie telewizja komercyjna, ale nadawca publiczny jest zobowiązany – w ramach misji publicznej – do relacjonowania najważniejszych wydarzeń państwowych, w tym dotyczących bezpieczeństwa. Na to właśnie media publiczne otrzymują środki z abonamentu RTV i dotacje z budżetu. W ubiegłym roku publiczni nadawcy z tych źródeł otrzymali ogromną sumę, około 2,7 mld zł. W tym roku to kwota już ponad 1,4 mld zł
— wyjaśnia KRRiT.
Przypominamy, że w 2025 roku MON – również wbrew dotychczasowej praktyce – zapłacił Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji blisko 900 tys. zł na produkcję i transmisję obchodów Święta Wojska Polskiego. Stało się tak, mimo że realizacja takich wydarzeń należy do podstawowych obowiązków mediów publicznych. Nigdy wcześniej rząd nie płacił TVP S.A. w likwidacji za wykonywanie tego rodzaju ustawowych zadań. Władze Telewizji Polskiej do tej pory nie odpowiedziały na nasze pismo w tej sprawie
— dodano.
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X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764013-mon-odwraca-sie-od-mediow-publicznych-niezrozumiala-decyzja
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