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Kompromitacja MON! Manipulacje wychodzą na jaw

  • Polityka
  • opublikowano:
Wojciech Skurkiewicz / autor: Telewizja wPolsce24
Wojciech Skurkiewicz / autor: Telewizja wPolsce24

„Widać, że w Ministerstwie Obrony Narodowej wszystko to, co wychodzi na zewnątrz, jest po prostu retuszowane jak nie przez AI, to przez inne działania również i przez dziennikarzy” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Wojciech Skurkiewicz, senator PiS, były wiceszef MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej wzięło na siebie winę za opublikowanie zmanipulowanego zdjęcia na profilu wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Rozmazaniu uległ napis „narodowcy” na koszulce jednego z uczestników obchodów Czerwca ‘56. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Wojciech Skurkiewicz.

Najbardziej śmieszne było to tłumaczenie, że nikt nie zawinił, bo to z automatu sztuczna inteligencja dokonała retuszu, szczególnie zamazania tego napisu ‘narodowcy’. To niepoważne traktowanie.…

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