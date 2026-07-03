Czego się boi Tusk? Tajemnica wokół umowy SAFE!

  • Polityka
  • opublikowano:
Tajemnica rządu Tuska ws. SAFE / autor: Fratria
Tajemnica rządu Tuska ws. SAFE / autor: Fratria

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” nie otrzymało informacji publicznej w postaci kompletnej umowy pożyczkowej SAFE. „Cóż jest takiego w tym kontrakcie, że zawarto go wbrew Konstytucji, ignorując weto prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz odmawia się Suwerenowi wiedzy, co kupił, za jaką cenę i od kogo?” - pytało.

Co ukrywa przez Polakami premier Donald Tusk z Ministerstwem Obrony Narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ministerstwem Finansów i Andrzejem Domańskim? Absolutny skandal! Białoruskie standardy to przy tym ateńska demokracja! Odmówiono nam Prawnikom dla Polski informacji publicznej: tekstu umowy SAFE

— poinformowało stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.

Koalicja 13 grudnia na zasadach pożyczki w Bocianie obciążyła Polaków na kilka pokoleń długiem:

· w nieznanej wysokości,

· w nieznanej walucie,

· w nieznanym oprocentowaniu,

· w nieznanych regułach wypłaty transz,

· w nieznanych beneficjentach

— wymieniało.

Cóż jest takiego w tym kontrakcie, że zawarto go wbrew Konstytucji, ignorując weto prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz odmawia się Suwerenowi wiedzy, co kupił, za jaką cenę i od kogo?

— podkreśliło.

Decyzja

Do wpisu zamieszczono pismo od ministra Jana Grabca do prezesa zarządu stowarzyszenia Prawnicy dla Polski Łukasza Piebiaka, w którym poinformowano o odmownej decyzji.

Na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, dalej zwanej: udip) oraz art. 107 § 1 i 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, dalej zwanej: KPA), po rozpatrzeniu wniosku z 9 maja 2026 r. Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” o udostępnienie informacji publicznej w postaci kompletnej umowy, wraz ze wszystkimi załącznikami i we wszystkich wersjach językowych, podpisanej w Warszawie 8 maja 2026 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Unią Europejską (lub jedną z agend), tzw. Polska SAFE, zawartej na podstawie uchwały nr 96 Rady Ministrów z 13.03.2026 r. w sprawie Programu Polska Zbrojna (M.P. poz. 291), odmawiam udostępnienia informacji publicznej w całości, ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz tajemnicę bankową

— napisał Grabiec.

Wnioskiem z 9 maja 2026 r. Pan Łukasz Piebiak reprezentujący Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” wystąpił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie informacji publicznej w postaci kompletnej umowy, wraz ze wszystkimi załącznikami i we wszystkich wersjach językowych, podpisanej w Warszawie 8 maja 2026 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Unią Europejską (lub jedną z agend), tzw. Polska SAFE, zawartej na podstawie uchwały nr 96 Rady Ministrów z 13.03.2026 r. w sprawie Programu Polska Zbrojna (M.P. poz. 291). Wniosek w postaci papierowej wpłynął do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 czerwca 2026 r

— wskazał.

Czytaj także

as/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych