Czego się boi Tusk? Tajemnica wokół umowy SAFE!

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” nie otrzymało informacji publicznej w postaci kompletnej umowy pożyczkowej SAFE. „Cóż jest takiego w tym kontrakcie, że zawarto go wbrew Konstytucji, ignorując weto prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz odmawia się Suwerenowi wiedzy, co kupił, za jaką cenę i od kogo?” - pytało.
Co ukrywa przez Polakami premier Donald Tusk z Ministerstwem Obrony Narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ministerstwem Finansów i Andrzejem Domańskim? Absolutny skandal! Białoruskie standardy to przy tym ateńska demokracja! Odmówiono nam Prawnikom dla Polski informacji publicznej: tekstu umowy SAFE
— poinformowało stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
Koalicja 13 grudnia na zasadach pożyczki w Bocianie obciążyła Polaków na kilka pokoleń długiem:
· w nieznanej wysokości,
· w nieznanej walucie,
· w nieznanym oprocentowaniu,
· w nieznanych regułach wypłaty transz,
· w nieznanych beneficjentach
— wymieniało.
Cóż jest takiego w tym kontrakcie, że zawarto go wbrew Konstytucji, ignorując weto prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz odmawia się Suwerenowi wiedzy, co kupił, za jaką cenę i od kogo?
— podkreśliło.
Decyzja
Do wpisu zamieszczono pismo od ministra Jana Grabca do prezesa zarządu stowarzyszenia Prawnicy dla Polski Łukasza Piebiaka, w którym poinformowano o odmownej decyzji.
Na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, dalej zwanej: udip) oraz art. 107 § 1 i 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, dalej zwanej: KPA), po rozpatrzeniu wniosku z 9 maja 2026 r. Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” o udostępnienie informacji publicznej w postaci kompletnej umowy, wraz ze wszystkimi załącznikami i we wszystkich wersjach językowych, podpisanej w Warszawie 8 maja 2026 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Unią Europejską (lub jedną z agend), tzw. Polska SAFE, zawartej na podstawie uchwały nr 96 Rady Ministrów z 13.03.2026 r. w sprawie Programu Polska Zbrojna (M.P. poz. 291), odmawiam udostępnienia informacji publicznej w całości, ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz tajemnicę bankową
— napisał Grabiec.
Wnioskiem z 9 maja 2026 r. Pan Łukasz Piebiak reprezentujący Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” wystąpił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie informacji publicznej w postaci kompletnej umowy, wraz ze wszystkimi załącznikami i we wszystkich wersjach językowych, podpisanej w Warszawie 8 maja 2026 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Unią Europejską (lub jedną z agend), tzw. Polska SAFE, zawartej na podstawie uchwały nr 96 Rady Ministrów z 13.03.2026 r. w sprawie Programu Polska Zbrojna (M.P. poz. 291). Wniosek w postaci papierowej wpłynął do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 czerwca 2026 r
— wskazał.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764011-czego-sie-boi-tusk-tajemnica-wokol-umowy-safe
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