Uważający się za pisarza, a bardziej znany jako autor żenujących happeningów lewicowy działacz Jaś Kapela nagrał ostatnio piosenkę, w której de facto żartuje z afery KO w Szpitalu Południowym. Teraz udał się do tej placówki, by nagrać tam teledysk do swojego utworu. Został wyrzucony przez ochronę szpitala.
Warto podkreślić, że Jaś Kapela, który m.in. chwalił się tworzeniem musicalu o aborcji. Dostał za to stypendium z Ministerstwa Kultury zarządzanego przez Martę Cienkowską - konkretnie chodzi o kwotę 5000 zł brutto miesięcznie, łącznie 60 tys. zł.
Niedawno pupil obecnej władzy nagrał piosenkę o Szpitalu Południowym.
VIP SOR u Kacprzyka! Nie było w szpitalu lepszego kierownika! Gdy dopadnie cię katarek lub zaboli paluszek, Szpital Południowy to najlepszy kierunek. dzwonisz po karetkę, jedziesz na sygnale. W pokoiku dla VIP-ów przyjmą cię wspaniale
— śpiewał Kapela w swojej wątpliwej jakości dziele, ale uderzającym jednak w Koalicję Obywatelską.
Kapela wyrzucony ze szpitala
„Artysta” poszedł dalej i wybrał się do podległego władzom Warszawy Szpitala Południowego, by nagrać teledysk do „swojego dzieła”. Jego nadzieję na świetny teledysk szybko rozwiała ochrona budynku.
Proszę opuścić ten lokal
— zwrócił się do Kapeli i jego ekipy ochroniarz, wśród której znalazła się nagrywająca sytuację kobieta przebrana za pielęgniarkę.
Ja tutaj czekam w przychodni do recepcji
— tłumaczył się Kapela, ale to wyjaśnienie nie przekonało panów strzegącycj porządku w budynku.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764006-stypendysta-cienkowskiej-wyrzucony-ze-szpitala-poludniowego
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