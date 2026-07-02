Szokujące! System antydronowy? "Połowa zarobków szefa młodzieżówki KO"

  • Polityka
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Zamek Królewski i znak z zakazem lotów dronów / autor: Fratria
Zamek Królewski i znak z zakazem lotów dronów / autor: Fratria

Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy to dla nas absolutny priorytet” - poinformowało biuro prasowe stołecznego ratusza. Władze Warszawy wyceniły owo bezpieczeństwo na milion złotych. Z czego z budżetu stolicy pójdzie na ten cel jedna piąta kwoty. „Milion złotych to jakoś połowa rocznych zarobków szefa młodzieżówki KO w szpitalu zarządzanym przez KO” - skomentował „priorytety” władz stolicy poseł Dariusz Matecki.

Wykrywać, śledzić, nie zstrzeliwać

Warszawski system ma jedynie wykrywać, identyfikować i śledzić bezzałogowce, nie zestrzeliwać.

W każdym czasie robimy wszystko, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa

— deklaruje biuro prasowe władz stolicy.

System antydronowy to jeden ze sposobów, by chronić się przed zagrożeniami z powietrza. Obecnie toczą się rozmowy, konsultacje i analiza możliwości

— poinformował też ratusz.

Połowa rocznych zarobków”

Jak poinformowało Radio Zet, padła też kwota, za jaką ma być sfinansowany antydronowy projekt. To milion z złotych, z czego 800 tys. zł ma pochodzić z dotacji.

W sieci pojawiły się już liczne skojarzenia z ceną inwestycji, która jest poza możliwościami budżetu Warszawy, ale jak się niedawno okazało była w zasięgu Dawida Kacprzyka, który w swoim mniemaniu potrafił dzielić obowiązki lekarza na dyżurze w Szpitalu Południowym z działalnością radnego i szefa struktur młodzieżowych KO. Lekarz miał zarobić w zeszłym roku 1,6 mln zł.

Milion złotych ma kosztować system antydronowy, który planuje kupić Warszawa. Wniosek o jego zakup i wdrożenie wpłynął do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

— potwierdził poseł Dariusz Matecki.

Milion złotych to jakoś połowa rocznych zarobków szefa młodzieżówki KO w szpitalu zarządzanym przez KO. Priorytety.

— ocenił.

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S/Zet/rp.pl/X

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