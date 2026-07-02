„Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy to dla nas absolutny priorytet” - poinformowało biuro prasowe stołecznego ratusza. Władze Warszawy wyceniły owo bezpieczeństwo na milion złotych. Z czego z budżetu stolicy pójdzie na ten cel jedna piąta kwoty. „Milion złotych to jakoś połowa rocznych zarobków szefa młodzieżówki KO w szpitalu zarządzanym przez KO” - skomentował „priorytety” władz stolicy poseł Dariusz Matecki.
Wykrywać, śledzić, nie zstrzeliwać
Warszawski system ma jedynie wykrywać, identyfikować i śledzić bezzałogowce, nie zestrzeliwać.
W każdym czasie robimy wszystko, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa
— deklaruje biuro prasowe władz stolicy.
System antydronowy to jeden ze sposobów, by chronić się przed zagrożeniami z powietrza. Obecnie toczą się rozmowy, konsultacje i analiza możliwości
— poinformował też ratusz.
„Połowa rocznych zarobków”
Jak poinformowało Radio Zet, padła też kwota, za jaką ma być sfinansowany antydronowy projekt. To milion z złotych, z czego 800 tys. zł ma pochodzić z dotacji.
W sieci pojawiły się już liczne skojarzenia z ceną inwestycji, która jest poza możliwościami budżetu Warszawy, ale jak się niedawno okazało była w zasięgu Dawida Kacprzyka, który w swoim mniemaniu potrafił dzielić obowiązki lekarza na dyżurze w Szpitalu Południowym z działalnością radnego i szefa struktur młodzieżowych KO. Lekarz miał zarobić w zeszłym roku 1,6 mln zł.
Milion złotych ma kosztować system antydronowy, który planuje kupić Warszawa. Wniosek o jego zakup i wdrożenie wpłynął do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
— potwierdził poseł Dariusz Matecki.
Milion złotych to jakoś połowa rocznych zarobków szefa młodzieżówki KO w szpitalu zarządzanym przez KO. Priorytety.
— ocenił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764004-cena-systemu-atydronowego-pol-zarobkow-szefa-mlodziezowki-ko
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