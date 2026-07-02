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Mazurek wyśmiewa książki Giertycha! „Za kogo pan mnie ma?”

  • Polityka
  • opublikowano:
Robert Mazurek / autor: Fratria
Robert Mazurek / autor: Fratria

Robert Mazurek w swoim stylu ostro zdystansował się od twórczości Romana Giertycha, gdy mec. Jacek Dubois przyznał, że przeczytał jego książkę. Dziennikarz stwierdził, że „musiałby na głowę upaść”, by po nią sięgnąć, podczas gdy Dubois przekonywał, że warto poznawać różne nurty.

A czytał pan książkę Romana Giertycha?

— zapytał prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

Tak

— wskazał mec. Jacek Dubois.

I jak?

— dopytywał Robert Mazurek.

Ostra literatura, powiedziałbym. To nie jest mój, że tak powiem, sposób narracji. A pan też czytał?

— zapytał mec. Dubois.

„Musiałbym na głowę upaść”

Nie, w życiu. Nie czytałem książek Romana Giertycha. Za kogo pan mnie ma?

— odpowiedział prowadzący rozmowę.

Ja uważam, że zawsze trzeba poznawać wszystkie nurty. Zawsze ja tak robię

— zaznaczył mec. Dubois.

To wspaniale. Ja aż tylu książek widocznie nie czytam. Nie, jednak sorry, ale nie będę czytał książek Giertycha. Musiałbym na głowę upaść

— podkreślił Robert Mazurek.

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X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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