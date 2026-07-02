Błaszczak bez ogródek. „Jasny sygnał dla Ukraińców”

W obliczu ukraińskich planów utworzenia Panteonu Narodowego i narastającego sporu o obecność w nim postaci związanych z banderyzmem Mariusz Błaszczak przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma gotowe rozwiązanie „węzła gordyjskiego” w relacjach z Kijowem: zakaz banderyzmu w Polsce oraz twarde stanowisko wobec Ukrainy, która – jak podkreślił były minister obrony narodowej na antenie Polsat News – „z banderyzmem do Unii Europejskiej nie wejdzie”.
Ukraina. Tamtejszy parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Słychać, że do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, by przywieźć propozycję kompromisu, spróbować dogadać się co do jednego czy dwóch nazwisk, które miałyby w tym panteonie się pojawić. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, jak rozwiązać ten klincz, ten węzeł gordyjski w relacjach z Kijowem?
— zapytał prowadzący rozmowę Marcin Fijołek.
Tak, zresztą ten pomysł przedstawialiśmy już lata temu. Po pierwsze zakaz banderyzmu w Polsce, ustawa została złożona przez KP PiS w 2024 roku. A po drugie, jasny sygnał, mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński jeszcze byłemu prezydentowi Poroszence, że z banderyzmem do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie i tyle
— wskazał Mariusz Błaszczak.
Mówi pan o projekcie ustawy z 2024 roku. Zgoda. On leży, czeka w zamrażarce sejmowej. Ale wcześniej było 8 lat, kiedy wy rządziliście i mogliście taki projekt przyjąć w kilka godzin
— zaznaczył Marcin Fijołek.
Sytuacja się rozwijała. Rzeczywiście niepokojąco się rozwijała. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby granica Polski z Rosją była krótsza, a nie dłuższa. Byłaby dłuższa, jeżeli upadłaby Ukraina. Więc w 2022 roku wsparliśmy Ukrainę, ale zresztą Polacy wsparli Ukraińców, uchodźców. Ponad milion uchodźców, kobiet, dzieci zostało przyjętych w domach polskich rodzin, nie w jakichś ośrodkach. A więc tak naród polski zareagował na napaść Putina na Ukrainę, a potem sytuacja rozwijała się w złym kierunku. W 2023 roku to rząd Prawa i Sprawiedliwości nałożył embargo na dostawę zboża z Ukrainy. To rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrobił, nie nikt inny. Więc my widzieliśmy, co się kroi i mogę powiedzieć wprost, że jeżeli byśmy rządzili po grudniu 2023 roku, to byłyby zakaz banderyzmu
— wyjaśnił były minister obrony narodowej.
Błaszczak: „To by pomogło”
Tylko czy to by pomogło w jakimkolwiek stopniu?
— dopytywał prowadzący rozmowę.
Tak, to by pomogło
— zaznaczył Mariusz Błaszczak.
Bo te symbole jak odebranie Orderu Orła Białego, mam wrażenie, że nie robią wrażenia na Kijowie
— ocenił Marcin Fijołek.
Z Kijowem jest tak, że Kijów postawił na Niemcy i Kijów widzi, że rząd Donalda Tuska jest uległy wobec Niemiec. Więc sądzę, że to jest taka kalkulacja. Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził suwerenną politykę
— dodał były minister obrony narodowej.
Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763993-blaszczak-bez-ogrodek-jasny-sygnal-dla-ukraincow
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