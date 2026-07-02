„Tusk, naprawdę z całym szacunkiem, nie szacunkiem dla tego człowieka, ale jest bardzo przebiegły i mądry. On zrobi wszystko, żeby się utrzymać na stanowisku Premiera RP” – mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej.
Jak podkreślił Roman Fritz w rozmowie z red. Marcinem Wikłą, „Tusk, naprawdę z całym szacunkiem, nie szacunkiem dla tego człowieka, ale jest bardzo przebiegły i mądry”.
On zrobi wszystko, żeby się utrzymać na stanowisku Premiera RP
— zaznaczył polityk Konfederacji Korony Polskiej.
„Potrzebna gruntowna reforma systemu”
Wskazał, że być może Donald Tusk „trochę przemebluje nawet rząd”.
Jakiś wiceminister - Kierwińskiego zostawi, ponieważ ostatnio na posiedzeniu Sejmu, jak było głosowane ws. wotum nieufności dla pana ministra Kierwińskiego, to Tusk wyszedł nawet na mównicę w jego obronie, także myślę, że tutaj odpowiedzialność na niego nie spadnie, ale on potrzebuje rozwiązań systemowych
— powiedział.
Jednak potrzebna jest jakaś naprawdę gruntowna reforma systemu
— dodał Roman Fritz.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763986-czlowiek-brauna-uderza-w-tuska-przebiegly
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