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Człowiek Brauna uderza w Tuska! „On zrobi wszystko, żeby się utrzymać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Roman Fritz / autor: Telewizja wPolsce24
Roman Fritz / autor: Telewizja wPolsce24

„Tusk, naprawdę z całym szacunkiem, nie szacunkiem dla tego człowieka, ale jest bardzo przebiegły i mądry. On zrobi wszystko, żeby się utrzymać na stanowisku Premiera RP” – mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej.

Jak podkreślił Roman Fritz w rozmowie z red. Marcinem Wikłą, „Tusk, naprawdę z całym szacunkiem, nie szacunkiem dla tego człowieka, ale jest bardzo przebiegły i mądry”.

On zrobi wszystko, żeby się utrzymać na stanowisku Premiera RP

— zaznaczył polityk Konfederacji Korony Polskiej.

„Potrzebna gruntowna reforma systemu”

Wskazał, że  być może Donald Tusk „trochę przemebluje nawet rząd”.

Jakiś wiceminister - Kierwińskiego zostawi, ponieważ ostatnio na posiedzeniu Sejmu, jak było głosowane ws. wotum nieufności dla pana ministra Kierwińskiego, to Tusk wyszedł nawet na mównicę w jego obronie, także myślę, że tutaj odpowiedzialność na niego nie spadnie, ale on potrzebuje rozwiązań systemowych

— powiedział.

Jednak potrzebna jest jakaś naprawdę gruntowna reforma systemu

— dodał Roman Fritz.

Telewizja wPolsce24/tt

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