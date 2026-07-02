Radio Wnet dotarło do szokujących informacji dotyczących postępowania w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Portal podaje, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie ujawniła personalia ściganego mordercy bez jakiejkolwiek konsultacji ze śledczymi. „Nie wyraziłyby one na to zgody! Dobro trwającej ciągle operacji służb specjalnych wykluczało ujawnienie, że Polska zna personalia przybysza z Północnej Afryki” - czytamy w artykule.
Sierż. Mateusz Sitek został zaatakowany nożem przez nielegalnego migranta 28 maja 2024 r. podczas służby na polsko-białoruskiej granicy. Niestety Polak zmarł. Kilka miesięcy później - w listopadzie - media cytowały wypowiedź gen. Arkadiusza Szkutnika, dowodzącego Operacją „Bezpieczne Podlasie”, który powiedział, że personalia zabójcy śp. Mateusza Sitka zostały ustalone, a jego miejscem pobytu była między innymi Francja i Belgia.
Jako pierwsi informujemy, że twierdzenia wojskowego były nieprawdziwe. Nie wnikając w intencje generała, przekazał on wiedzę, która mogła tylko uspokoić zabójcę, jak i białoruskie służby
— czytamy na stronach Radia Wnet.
Tyle że właściwe ujawnienie danych zabójcy sierżanta Mateusza Sitka miało miejsce 9 czerwca 2026 roku na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W trakcie trwającego od dwóch lat śledztwa, przesłuchano na terenie Polski i poza jej granicami ponad 140 świadków oraz uzyskano istotne opinie kryminalistyczne. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy polskie organy ścigania ustaliły sprawcę zabójstwa polskiego żołnierza, którym jest mężczyzna, obywatel Maroka – Mohamed ADDAMROU
— przekazał w komunikacie rzecznik prasowy prok. Antoni Skiba.
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Według ustaleń Radia Wnet do ujawnienia nazwiska poszukiwanego Marokańczyka doszło samowolnie, czyli bez zgody śledczych ścigających zbrodniarza. Realnie „naraziło czynności służb specjalnych, które nadal prowadzą intensywne działania, zmierzające do ujęcia mordercy”.
Ostrzegli zarówno podejrzanego, jak i białoruskie służby. Jesteśmy przekonani, że zwiększyło to ryzyko wyeliminowania Addamrou przez bezpiekę Łukaszenki lub jego skutecznego zaszycia się na wiele miesięcy. My wszyscy, realnie zaangażowani w ściganie mordercy naszego Rodaka, kiedy przeczytaliśmy na stronie prokuratury dane Marokańczyka, zbieraliśmy szczęki z podłogi
— mówi informator Radia Wnet. W tej sytuacji redakcja zapytała prokuraturę o to, kto podjął decyzje o ujawnieniu personaliów ściganego mordercy i czy ta decyzja była konsultowana ze śledczymi. Naturalnym kandydatem na decydenta w tej sprawie jest Prokurator Okręgowy w Warszawie Michał Mistygacz, ale inicjatywa mogła pochodzić od samego ministra Waldemara Żurka.
W nawiązaniu do Pańskich pytań informuję, że wbrew Pana ustaleniom osoba podejrzanego widniała i widnieje w systemach poszukiwawczych jako poszukiwana listem gończym, ENA i dyfuzją interpolowską. Kwestia publikacji listu gończego pozostaje w gestii organów poszukiwawczych i uzależniona jest od możliwości technicznych i posiadanych informacji w zakresie pełnych danych zamieszczanych w liście gończym i ENA. Zgodnie z art. 280 kpk dane osoby poszukiwanej listem gończym są jawne a nie niejawne
— odpisał Radiu Wnet prok. Piotr Antoni Skiba. Tyle że personalia ściganego - według ustaleń Radia Wnet - były dostępne wyłącznie organom ścigania, a nie postronnym osobom.
Stało się tak zgodnie z wolą prowadzących postępowanie. Właśnie po to, by nikt „na zewnątrz” nie wiedział, że podejrzany został ustalony. Rzecznik więc, mówiąc delikatnie, oszczędnie dysponuje w tej kwestii prawdą. (…) Czyli, innymi słowy, rzecznik nie odpowiedział wprost na nasze pytania. Nie mógł tego zrobić, bo przyznałby, że w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie doszło do wydarzeń skandalicznych, narażających dobro całej operacji
— ocenia Radio Wnet. Jedynym powodem ujawnienia personaliów ściganego mordercy - które uderzyło w dobro śledztwa - były zatem względy PR-owe. Chodziło o pokazanie opinii publicznej, ze coś w tej sprawie się jednak dzieje.
koal/Radio Wnet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763984-zabojstwo-sierz-sitka-prokuratura-torpeduje-wlasne-dzialania
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