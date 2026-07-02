Giertych w matni. Atakuje go nawet „Wyborcza”

  • Polityka
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Mec. Roman Giertych / autor: Fratria/screenshot wyborcza.pl
Mec. Roman Giertych / autor: Fratria/screenshot wyborcza.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież, a decyzję taką podjęła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, należąca do upolitycznionego stowarzyszenia „Lex Super Omnia”. Wiceszef klubu KO i jednocześnie pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera Roman Giertych mnie może się pogodzić z tą sprawą, atakując przy tej okazji prokuraturę. Okazuje się, że taką swoją postawą Giertych rozzłościł nawet dziennikarkę „Gazety Wyborczej” Ewę Ivanową!

Umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież. KO chce niezależnej czy politycznej prokuratury?

— to znamienny tytuł dziennikarki „Gazety Wyborczej” Ewy Ivanovy,odnoszący się do zachowania Giertycha, wiceszefa klubu KO i jednocześnie czynnego mecenasa, reprezentującego rzekomo poszkodowanego w sprawie „dwóch wież” austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

Po umorzeniu sprawy Roman Giertych - który w tej sytuacji poniósł nie tylko polityczną, ale i zawodową porażkę - nie krył swojej wściekłości na podległą Waldemarowi Żurkowi prokuraturę. Uderzał też w prokurator, która podjęła decyzję, chociaż w żadnym razie nie można jej posądzać o jakąkolwiek sympatię do PiS-u - Małgorzata Szeroczyńska jest członkiem upolitycznionego stowarzyszenia „Lex Super Omnia”.

Giertych nie szanuje niezależności prokuratury. Gdy ponosi klęskę jako pełnomocnik, uderza w konkretnych śledczych, ale też w całą instytucję

— podkreśliła Ivanowa.

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” zauważyła, iż Giertych będąc wiceszefem klubu KO nie zawiesił działalności adwokackiej, a zawód ten przeprowadza w sposób wprost łączący politykę i prawo, bo czym innym jest bycie jako polityk pełnomocnikiem biznesmena w sposób jasny związanej z polityką sprawy „dwóch wież”?

Giertych nie szanuje niezależności prokuratury”

Iwanova podważała sens istnienia zespołu parlamentarnego Giertycha ds. rozliczeń PiS-u, skoro i tak zajęły się tym prokuratura i sądy.

Po co właściwie funkcjonował ów zespół, skoro kwestiami rozliczeń PiS zajmowały się prokuratura i sądy, do dziś nie wiadomo. Obiecywano przecież, że rozliczenia mają być apolityczne, przeprowadzane przez niezależne i profesjonalne organy państwa

— zaznaczyła.

Giertych nie szanuje niezależności prokuratury. Gdy ponosi klęskę jako pełnomocnik, uderza w konkretnych śledczych, ale też w całą instytucję. Wniosek z jego przekazu jest jasny: jeśli prokuratura podejmuje niekorzystne dla jego klientów decyzje, to znaczy, że wciąż rządzą w niej złogi po Ziobrze. Musi ruszyć miotła i wszystkich wymieść

— oceniła.

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tkwl/wyborcza.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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