Faktury Kacprzyka. Dubois absurdalnie tłumaczy

Jacek Dubois w rozmowie z Robertem Mazurkiem tłumaczył, że Dawid Kacprzyk „dokonał korekty faktur”, wpłacając – zgodnie z własnym oświadczeniem – około pół miliona złotych. Gdy prowadzący rozmowę dopytywał o skalę tej pomyłki, mecenas odpowiedział anegdotą o… wystawieniu faktury na wartość budżetu państwa w 1993 roku.
Sprawa lekarza-milionera z Koalicji Obywatelskiej zbulwersowała opinię publiczną. Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu zero.pl wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Ile pieniędzy i komu oddał Dawid Kacprzyk?
— zapytał prowadzący rozmowę Robert Mazurek.
Ja nie wiem, czy oddał, wiem natomiast, że on dokonał, to się jakoś tak ładnie księgowo nazywa
— zaznaczył mec. Jacek Dubois.
Spróbuj mówić po polsku, a nie jak się ładnie księgowo nazywa
— wskazał Robert Mazurek.
Dokonał korekty faktur
— powiedział mec. Dubois.
„Znakomita anegdota”
Wpłacił jakieś pół miliona, prawda?
— dopytywał prowadzący rozmowę.
Tak, to wynika z jego oświadczenia
— zaznaczył mec. Dubois.
W ramach korekty pomylił się o pół miliona. Często zdarza się panu pomylić w fakturze o pół miliona złotych?
— zapytał Mazurek.
Wie pan co, mi się kiedyś udało pomylić o kilka miliardów. To był 1993 rok i nastąpiła zmiana o cztery zera i nagle wystawiłem fakturę, która była wartości budżetu kraju
— stwierdził mec. Dubois.
Panie mecenasie, znakomita anegdota
— dodał Robert Mazurek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763975-faktury-kacprzyka-dubois-absurdalnie-tlumaczy
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