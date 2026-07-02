Faktury Kacprzyka. Dubois absurdalnie tłumaczy

  • Polityka
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Mec. Jacek Dubois / autor: Fratria
Mec. Jacek Dubois / autor: Fratria

Jacek Dubois w rozmowie z Robertem Mazurkiem tłumaczył, że Dawid Kacprzyk „dokonał korekty faktur”, wpłacając – zgodnie z własnym oświadczeniem – około pół miliona złotych. Gdy prowadzący rozmowę dopytywał o skalę tej pomyłki, mecenas odpowiedział anegdotą o… wystawieniu faktury na wartość budżetu państwa w 1993 roku.

Sprawa lekarza-milionera z Koalicji Obywatelskiej zbulwersowała opinię publiczną. Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu zero.pl wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Ile pieniędzy i komu oddał Dawid Kacprzyk?

— zapytał prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

Ja nie wiem, czy oddał, wiem natomiast, że on dokonał, to się jakoś tak ładnie księgowo nazywa

— zaznaczył mec. Jacek Dubois.

Spróbuj mówić po polsku, a nie jak się ładnie księgowo nazywa

— wskazał Robert Mazurek.

Dokonał korekty faktur

— powiedział mec. Dubois.

Znakomita anegdota”

Wpłacił jakieś pół miliona, prawda?

— dopytywał prowadzący rozmowę.

Tak, to wynika z jego oświadczenia

— zaznaczył mec. Dubois.

W ramach korekty pomylił się o pół miliona. Często zdarza się panu pomylić w fakturze o pół miliona złotych?

— zapytał Mazurek.

Wie pan co, mi się kiedyś udało pomylić o kilka miliardów. To był 1993 rok i nastąpiła zmiana o cztery zera i nagle wystawiłem fakturę, która była wartości budżetu kraju

— stwierdził mec. Dubois.

Panie mecenasie, znakomita anegdota

— dodał Robert Mazurek.

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X/Kanał Zero/tt

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