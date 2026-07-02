Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej wprowadza nowe zasady dotyczące stawek żywieniowych dla pacjentów. Od 1 lipca 2026 roku obowiązywać będzie jednolita dzienna stawka za wyżywienie w wysokości 15 zł brutto. Portal wPolityce.pl dotarł do treści zarządzenia.
Zmiana obejmie wszystkie jednostki placówki – zarówno szpital w Jeleniej Górze, jak i jednostki zamiejscowe: Wysoką Łąkę w Kowarach oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie.
Decyzję w tej sprawie podpisano w formie zarządzenia dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z dnia 22 czerwca 2026 roku. W dokumencie wskazano, że nowa stawka dotyczy dziennego wyżywienia pacjentów i wynosi 15 zł brutto za osobę za dobę. Kwota jest zwolniona z podatku VAT.
Nowe zarządzenie zastępuje wcześniejsze przepisy dotyczące stawek żywieniowych, które obowiązywały od początku 2026 roku. Za wdrożenie zmian odpowiadać będą osoby zarządzające finansami, logistyką oraz organizacją pracy poszczególnych jednostek szpitala.
Placówka podkreśla w zarządzeniu, że nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2026 roku
kk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763959-tylko-u-nas-glodowe-stawki-zywieniowe-dla-pacjentow
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