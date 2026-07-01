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Kropiwnicki brnie w narrację o rzekomej "kompromitacji" Jędrzejewskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Kropiwnicki atakuje Jędrzejewskiego / autor: Fratria
Kropiwnicki atakuje Jędrzejewskiego / autor: Fratria

Afera Warszawskiego Szpitala Południowego jest ogromnym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Poseł Robert Kropiwnicki w rozmowie z Kanałem Zero próbował mimo to dalej brnąć w absurdalną narrację o rzekomej „kompromitacji” lekarza Emila Jędrzejewskiego.

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Była to jego druga wizyta w prokuraturze, bo podczas pierwszej powiedział, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika, którego nie udało mu się na ówczesną chwilę ustalić. Politycy koalicji rządzącej odebrali to jako jego kompromitację i zaczęli go atakować.

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Poseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Kanałem Zero brnął w absurdalną narrację wyznaczoną przez premiera Donalda Tuska, dotyczącą rzekomej „kompromitacji” lekarza.

Jego pierwsza wizyta w prokuraturze była kompromitująca dla niego, dlatego, że jeżeli ktoś o 21:00 jest w stanie coś powiedzieć w mediach, a o 12:00 następnego dnia w prokuraturze nie jest w stanie powiedzieć, to jest kompromitujące

— stwierdził.

Problem polega na tym, że lekarz nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, którego nawet nie miał czasu sobie zorganizować.

W całej Warszawie nie ma pełnomocnika… Naprawdę… Nie wierzę to

— stwierdził polityk, uznając za normalne, że ktoś szuka prawnika w nocy.

Dziennikarz zauważył, że lekarz, kiedy dano mu czas, przyszedł z pełnomocnikiem i odpowiadał na pytania.

Bardzo dobrze, że przyszedł i teraz prokuratura będzie ten materiał badała i będzie to oceniać i to jest absolutnie normalna procedura. Nie wiem czego się próbujecie w tej sprawie doszukiwać

— przekonywał Kropiwnicki.

kk/as/X/PAP/Kanał Zero

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Autor

Zdjęcie Kamil Kwiatek

Kamil Kwiatek

Jeżeli akurat nie przyglądam się polskiej polityce, to pewnie podróżuję lub chodzę i robię zdjęcia. Entuzjasta podroży na dwóch kółkach. Współautor kanału: "Hej Kwiatki"

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