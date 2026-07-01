Matysiak jednym zdjęciem pokazała sytuację na kolei za Tuska

  • Polityka
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Matysiak o sytuacji na kolei / autor: Fratria
Matysiak o sytuacji na kolei / autor: Fratria

Fala upałów a za rządów koalicji 13 grudnia Polacy muszą jeździć w pociągach bez klimatyzacji. Paulina Matysiak udostępniła zdjęcie, na którym widać, że w jednym z pociągów klimatyzacja - mimo fali upałów - nie działa od dziewięciu dni.

Posłanka Paulina Matysiak, która znana jest z walki o rozwój kolejnictwa w Polsce, udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie pokazujące awarię klimatyzacji w pociągu.

Sytuacja ta jest o tyle alarmująca, że mamy do czynienia z falą upałów. Warto przy tym zauważyć, że awaria ta trwa od dziewięciu dni, a mimo to nadal nie została naprawiona, a pociąg jest cały czas użytkowany.

Wybrałam jedno zdjęcie, które pokazuje sytuację na polskiej kolei w ostatnim czasie

— wskazała.

To jest konsekwencja braku napraw, napiętych obiegów pociągów, brak czasu na wyeliminowanie usterek

— oceniła.

Docierają też do mnie informacje o tym, że klimatyzacja/nawiew nie są ani czyszczone, ani nabijane. To nie może tak wyglądać!

— podkreśliła.

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Prośba o komentarz

W kolejnym wpisie Matysiak poprosiła o komentarz do sprawy polityków rządzących, w tym ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.

Mam nadzieję, że skomentują to ministrowie

— zaznaczyła.

as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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