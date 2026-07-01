Matysiak jednym zdjęciem pokazała sytuację na kolei za Tuska

Fala upałów a za rządów koalicji 13 grudnia Polacy muszą jeździć w pociągach bez klimatyzacji. Paulina Matysiak udostępniła zdjęcie, na którym widać, że w jednym z pociągów klimatyzacja - mimo fali upałów - nie działa od dziewięciu dni.
Posłanka Paulina Matysiak, która znana jest z walki o rozwój kolejnictwa w Polsce, udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie pokazujące awarię klimatyzacji w pociągu.
Sytuacja ta jest o tyle alarmująca, że mamy do czynienia z falą upałów. Warto przy tym zauważyć, że awaria ta trwa od dziewięciu dni, a mimo to nadal nie została naprawiona, a pociąg jest cały czas użytkowany.
Wybrałam jedno zdjęcie, które pokazuje sytuację na polskiej kolei w ostatnim czasie
— wskazała.
To jest konsekwencja braku napraw, napiętych obiegów pociągów, brak czasu na wyeliminowanie usterek
— oceniła.
Docierają też do mnie informacje o tym, że klimatyzacja/nawiew nie są ani czyszczone, ani nabijane. To nie może tak wyglądać!
— podkreśliła.
Prośba o komentarz
W kolejnym wpisie Matysiak poprosiła o komentarz do sprawy polityków rządzących, w tym ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
Mam nadzieję, że skomentują to ministrowie
— zaznaczyła.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763951-matysiak-jednym-zdjeciem-pokazala-sytuacje-na-kolei-za-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.