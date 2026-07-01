Co za hipokryzja! Biedroń w roli... obrońcy kobiet. Zaatakował Stanowskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Robert Biedroń / autor: Fratria
Robert Biedroń / autor: Fratria

Robert Biedroń postanowił odnieść się do zamieszania po kongresie „Kanału Zero”. Europoseł zaatakował Krzysztofa Stanowskiego.

Podczas kongresu „Kanału Zero” doszło do debaty, podczas której zadawano absurdalne pytanie i losowano, który z uczestników jakie ma mieć zdanie. Sprawa okazała się za trudna dla „Gazety Wyborczej”, która nieco zbyt poważnie potraktowała kabaretowy w założeniu fragment wydarzenia.

Uczestnikami debaty byli Robert Mazurek oraz Krzysztof Stanowski. Jedno z niepoważnych pytań zadanych uczestnikom brzmiało: Czy bić dzieci?

Było to ewidentne nawiązanie do audycji Za Chwilę Dalszy Ciąg Programu z początku lat 90. z TVP, w której udział brali m.in. Wojciech Mann i Krzysztof Materna.

Dzień po wydarzeniu w sieci pojawił się artykuł „Gazety Wyborczej”, w którym próbowano atakować Krzysztofa Stanowskiego za jego wypowiedzi – to jemu przypadła obrona tezy, że należy bić dzieci.

Na nieszczęście dla debaty publicznej, głos ws. występu Stanowskiego zabrał też… Robert Biedroń. Europoseł nawiązał do słów o uderzeniu kobiety i skrytykował twórcę „Kanału Zero”.

Kobietom trzeba dawkować łomot i będzie dobrze. Czego nie rozumiecie lewaki? Stanowski myśli, że jest zabawny. Szkoda, że nikt się nie śmieje. Kanał zero: zero empatii, zero wyczucia

— czytamy w jego wpisie. Sęk w tym, że sam Biedroń wiele lat temu był oskarżony przez swoją matkę o znęcanie się nad nią. Sprawa została warunkowo umorzona, ale ta sytuacja wciąż politycznie ciąży na tym polityku.

zxt/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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