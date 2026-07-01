Poseł KO Małgorzata Pępek, mimo iż została wezwana przed Kolegium Klubu Parlamentarnego KO, nie poniesie żadnych konsekwencji. Włos z głowy nie spadł także czołowym politykom warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Mimo to poseł Witold Zembaczyński przekonuje, że KO „oczyszcza swoje szeregi” z „czarnych owiec”, a PiS nie robi tego.
Niemal każdego dnia pojawiają się kolejne materiały i doniesienia medialne, z których wynika, że afera w Szpitalu Południowym nie dotyczy tak naprawdę ani tylko jednego lekarza, a do niedawna radnego KO, ani nawet tylko jednego szpitala. Mimo to fakt, że Dawid Kacprzyk złożył rezygnację z członkostwa w KO, a następnie zrezygnował z mandatu radnego, politycy partii Donalda Tuska przedstawiają jako wielki sukces i dowód wysokich standardów.
„PiS nigdy się nie przyznaje”
Tak najwyraźniej uważa chociażby Witold Zembaczyński, postać znana z - delikatnie mówiąc - kontrowersyjnych wypowiedzi.
Czarna owca została wydalona ze stada. Tego człowieka z nami już dzisiaj nie ma. To jest proces oczyszczania. Nigdy nie widziałem takiego procesu po stronie PiS. Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek odpowiadał politycznie za respiratory, za afery Funduszu Sprawiedliwości. Tam nie ma odpowiedzialności politycznej. Kto odpowiedział politycznie za czyny Mateckiego? Nikt. To jest różnica między PiS a Koalicją
— przekonywał z pełną powagą poseł KO w rozmowie z Kanałem Zero.
PiS nigdy się nie przyznaje do winy, nigdy nie oczyszcza swoich szeregów i przyzwyczaja swoich wyborców i swoje media do tego, że im wolno wszystko. My kiedy znajdziemy czarną owcę, wyrzucamy ją na zewnętrzną orbitę. I tak się stało z tym panem doktorem i uważam sprawę tutaj politycznie za domkniętą, w przeciwieństwie do naszych konkurentów, którzy nigdy żadnych konsekwencji politycznych wobec nikogo nie wyciągnęli
— podkreślił Zembaczyński.
A co z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim? Co z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim? Co dalej z Kacprzykiem, bo prokuratura jak na razie nie planuje go przesłuchać? No i pozawarszawski, choć najnowszy przykład - poseł Małgorzata Pępek. Czy ktoś wreszcie podziękował pani poseł - zgodnie z jej wypowiedzią dla Telewizji wPolsce24 - za to, że stawiła się na zabiegu w żywieckim szpitalu (a że poza kolejnością? Oj tam, oj tam)?
X/Kanał Zero/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763934-kuriozum-zembaczynski-sam-oglosil-zakonczenie-afery
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.