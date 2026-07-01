Afera związana z Warszawskim Szpitalem Południowym najwyraźniej nie zrobiła wielkiego wrażenia na politykach Koalicji Obywatelskiej. Jak gdyby nigdy nic przyznają sobie odznaczenia. Ten zaszczyt spotkał Ewę Malinowską-Grupińską oraz Aldonę Machowską-Górę.
Jak ujawnił prof. Piotr Gliński, szefowa resortu kultury Marta Cienkowska nagrodziła medalami Gloria Artis dwie polityczki związane z władzami Warszawy.
Żenujące! p. Cienkowska walczy chyba o miejsce na liście u Tuska. Ale nie pomaga, bo właśnie nagrodziła resortowymi Medalami Gloria Artis dwie osoby z władz Warszawy zamieszane w aferę w Szpitalu Południowym! Srebrna GA dla p. E. Malinowskiej-Grupińskiej i brązowa GA dla p. A. Machnowskiej -Góry! Chyba za tego Kacprzyka! Co za taiming!
— pisze Gliński.
Kim są nagrodzeni?
Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ewa Malinowska-Grupińska – tłumaczka, wydawczyni i redaktorka. Od 1983 do 2007 była redaktorką miesięcznika „Nowa Fantastyka”, w którym w latach 90. objęła kierownictwo działu zagranicznego. Od 1994 do 2007 związana z wydawnictwem Prószyński i S-ka. Przetłumaczyła z języka angielskiego ponad 20 książek. W latach 2003-2006 była prezesem Polskiej Izby Książki. Od 2007 prowadzi własne Wydawnictwo MG. Odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007)
— poinformowano na stronie resortu.
Z kolei Aldona Machnowska-Góra, która jest wiceprezydentem Warszawy, została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Aldona Machnowska-Góra – menadżerka kultury. W latach 1999-2015 współtworzyła i zarządzała Teatrem Konsekwentnym. Kierowniczka ds. organizacji imprez artystyczno-edukacyjnych w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (2002-2005). Dyrektorka Teatru WARSawy (2013-2015) oraz zastępczyni dyrektora Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza w Warszawie (2015-2018). Od 2020 roku zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy. Prowadzi sprawy z zakresu m.in. kultury, rewitalizacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków
— czytamy.
X/gov.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763932-nagroda-po-aferze-kacprzyka-cienkowska-rozdala-im-medale
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