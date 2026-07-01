„Uważam, że zdecydowanie powinniśmy wstrzymać jakąkolwiek bezwarunkową pomoc dla Ukrainy. Bardzo otwarcie protestować i uzasadniać swój protest. Mam wrażenie, że wszyscy w Polsce liczyli na rozsądek strony ukraińskiej, przeszli rozczarowanie i trzeba w tej chwili mówić otwarcie, kim są ludzie, których państwo ukraińskie stawia w roli bohaterów” - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w „Na Linii Ognia” na antenie Telewizji wPolsce24.
W środę ukraiński parlament przyjął ustawę o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Jej projekt skierował kilka dni temu do Rady Najwyższej Ukrainy prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Według przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka w Panteonie znajdą się „najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego”. Wcześniej prezydent Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.
To są kolaboranci nazistowscy - częściowo ludzie splamieni ludobójstwem. Część z nich wyznawała ideologię, która ma charakter rasistowski, neonazistowski, ludobójczy, ekstremistyczny. Jeżeli sami nie będziemy się szanować, to nie ma powodu, żeby Kijów nas szanował. Wydaje mi się, że ta sprawa nie jest nowa. Pierwsze uchwały honorujące ludzi związanych z OUN/UPA przechodziły przez Radę Werchowną już wiele lat temu. Państwo polskie zdecydowanie zbyt długo przymykało oczy i udawało, że tematu nie ma
— dodał.
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Niestety polscy politycy, jeżeli mamy sprawę związaną z odbieraniem orderów i honorowaniem przez prezydenta Zełenskiego UPA, to uważam, że premier nie powinien się z nim spotykać
— powiedział lider Konfederacji.
Politykom opcji rządzącej ten konflikt nie pasuje do dominującego i ulubionego przez nich stylu uprawiania polityki międzynarodowej, który polega głównie na poklepaniu się po plecach, spijaniu PR-owej śmietanki z kontaktów międzynarodowych. Jak trzeba realnie o coś powalczyć, wejść w konflikt, bronić honoru własnego państwa i własnego narodu. Wydają się na to mentalnie niegotowi
— kontynuował.
Dlaczego Zełenski zdecydował się na ruch z nadaniem jednostce imienia „Bohaterów UPA”?
Myślę, że mają w nosie krytykę. Parę lat wojny ich upewniło, że robią, co chcą i wolno im więcej. Po drugie wydaje się, że Zełenski próbuje odwrócić tą kampanią, prowokacją historyczną, uwagę od korupcji i problemów własnego rządu
— wyjaśnił Bosak.
Afera w Szpitalu Południowym
Szpitale w Mielcu i Rzeszowie mają przejść proces fuzji. Co to oznacza w ujęciu całej Polski?
Myślę, że rządzący chcą zmniejszyć liczbę szpitali bez brania za to odpowiedzialności. Obecnie ministrem jest pani (Jolanta Sobierańska-Grenda), która zanim została ministrem pisała między innymi studia i analizy na temat konsolidacji szpitali […] Rządowi brakuje pieniędzy i najchętniej by to zrobił rękami samorządów. To już się zaczęło
— wytłumaczył polityk.
Konfederacja poprze wniosek o utworzenie niezależnej komisji, która ma zbadać nieprawidłowości w służbie zdrowia? Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał, że należy takową powołać do życia.
Oczywiste, że taki organ nie powstanie przy tej większości. To jest plan, ale dopiero po zmianie władzy, po odspawaniu od rządzenia, administracji, obecnej większości: Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL i ludzi Szymona Hołownii. Wtedy może powstać organ, ale równie dobrze można kontrole przeprowadzić przez ministerstwo. Jeżeli będzie dobry rząd, można przeprowadzić przez NFZ. NiK już prowadził kontrolę w Szpitalu Południowym, zanim jeszcze wypadła cała afera i chyba jeszcze rezultatów kontroli nie opublikowali
— powiedział wicemarszałek Sejmu.
Obecny system ochrony zdrowia skonstruowała 20 lat temu lewica, rząd Leszka Millera. Prawicowa reforma tworząca system 16 konkurujących ze sobą kas chorych została zaorana przez lewicę, postkomunistów. To trzeba przypominać, bo w tej chwili się mówi, wszyscy są winni. Nie do końca wszyscy są winni w tym samym stopniu. To lewica skonstruowała obecny system oparty na molochu NFZ, który nie jest realnie kontrolowany przez parlament, ani moim zdaniem przez rząd. Wydaje gigantyczne pieniądze i nie ma żadnej konkurencji. Tu jest moim zdaniem problem. Ten system ma w sobie coś kontynuacji PRL
— wskazał lider Konfederacji.
PiS i Konfederacja na jednej liście?
Konfederacja stworzy z PiS pakt Senacki?
Moim zdaniem to byłoby wskazane. Natomiast obecnie jeszcze żadne rozmowy w tej sprawie się nie toczą. Jeżeli takie rozmowy, negocjacje się odbędą, będzie porozumienie zawarte, w którym powinny uczestniczyć wszystkie siły wspierane przez prawicowych wyborców nie należące do bloku Donalda Tuska, to uważam, że nie tylko taka współpraca jest pożądana, ale nawet sukces być może byłby możliwy, czyli zdobycie większości w Senacie
— powiedział Bosak.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763931-ukraincy-stawiaja-na-upa-co-robic-bosak-bez-ogrodek
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