Prymitywny atak Nowackiej na prezydenta! "Może mu rośnie". Józefaciuk nie wytrzymał

  • Polityka
  • opublikowano:
Prymitywny atak Nowackiej / autor: Fratria
Prymitywny atak Nowackiej / autor: Fratria

Barbara Nowacka przekroczyła granice dobrego smaku, przypuszczając atak na prezydenta, który nie przystoi minister edukacji narodowej. Polityk w programie Polsat News stwierdziła, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu od wetowania ustaw „rośnie od tego cokolwiek”.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka na antenie Polsat News w prymitywny sposób zaatakowała prezydenta Karola Nawrockiego.

Po co prezydent wetuje? Tylko chaos wprowadza. Może mu rośnie od tego cokolwiek, na pewno ego

— wypaliła.

Powinna przeprosić”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, w przeszłości należący do klubu Koalicji Obywatelskiej, był dyrektor szkoły.

Szanowni Państwo, przed Państwem Minister Edukacji Barbara Nowacka w Polsat News

— zadrwił.

Mizoandria na całego. A gdyby takie coś powiedział mężczyzna w stosunku do kobiety? Powinna przeprosić natychmiast!

— wskazał.

as/X/Polsat News

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych