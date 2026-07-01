Barbara Nowacka przekroczyła granice dobrego smaku, przypuszczając atak na prezydenta, który nie przystoi minister edukacji narodowej. Polityk w programie Polsat News stwierdziła, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu od wetowania ustaw „rośnie od tego cokolwiek”.
Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka na antenie Polsat News w prymitywny sposób zaatakowała prezydenta Karola Nawrockiego.
Po co prezydent wetuje? Tylko chaos wprowadza. Może mu rośnie od tego cokolwiek, na pewno ego
— wypaliła.
„Powinna przeprosić”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, w przeszłości należący do klubu Koalicji Obywatelskiej, był dyrektor szkoły.
Szanowni Państwo, przed Państwem Minister Edukacji Barbara Nowacka w Polsat News
— zadrwił.
Mizoandria na całego. A gdyby takie coś powiedział mężczyzna w stosunku do kobiety? Powinna przeprosić natychmiast!
— wskazał.
as/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763929-prymitywny-atak-nowackiej-na-prezydenta-moze-mu-rosnie
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