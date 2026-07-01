Paulina Matysiak wywołała na mównicę sejmową ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, żeby „przedstawić opinii publicznej, pasażerom i wysokiej izbie informacje w sprawie odporności infrastruktury kolejowej na wysokie temperatury”. Członek PSL użył wyświechtanego „argumentu” i zaatakował posłankę PiS-em…
Polskę nawiedziła fala olbrzymich upałów. Z tego też powodu komunikacja kolejowa natrafiła na poważne problemy. Odwoływane pociągi, sauna w przedziałach czy potężne opóźnienia poszczególnych kursów. Temat kolei jest szczególnie blisko poseł niezrzeszonej Paulinie Matysiak, dla której pociągi są głównym środkiem transportu.
Posłanka z Kutna zwróciłą się dziś z mónicy sejmowej do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
Minister Klimczak został pokonany przez pogodę. Z przykrością stwierdzam, że minister infrastruktury w ostatnich dniach zgotował piekło pasażerom Polskiej Kolei. W Słubicach padł rekord w historii pomiarów - 40,5 stopni Celjusza, a wraz z nim padła też znaczna część rozkładu jazdy. Tylko w niedzielę pociągi mogły mieć więcej minut opóźnienia niż liczba głosów oddana na ministra Klimczaka w ostatnich wyborach. Ostatnie dni to odwołane pociągi, awarie sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem czy podstacji energetycznych, tłok, chaos na dworcach, problemy z informacją pasażerską i brak skomunikowań. W wagonach prawie 40 stopni Celjusza, skwar i zasłabnięcia podróżnych
— powiedziała.
Najlepiej tę sytuację opisuje żart, który dostałam mailem. Pasażer mówi do konduktora: „Panie, klimatyzacja wysiadła’, konduktor na to: „Proszę pana, ona nawet nie wsiadła”. Panie ministrze, proszę tu wyjść i przedstawić opinii publicznej, pasażerom i wysokiej izbie informacje w sprawie odporności infrastruktury kolejowej na wysokie temperatury
— dodała.
„Zrobić stację przesiadkową do PiS”
Klimczak wyszedł na mównicę i odpowiedział Matysiak
Doceniam pani konsekwencje, natomiast czy pani nie wie, że ja wiem, że pani zadaje tylko takie pytania, na które zna pani odpowiedź? Wszystkie informacje, które pani przekazałem, na bieżąco są przedstawiane na stronach PKP PLK, przewoźników regionalnych. Wszędzie one są. Tylko, że pani chce z tej mównicy zrobić stację przesiadkową do PiS. Przestrzegam, to jest najgorsza stacja, na której można wysiąć
— powiedział.
xyz/Sejm/Yt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763912-ostre-starcie-matysiak-i-klimczaka-pokonany-przez-pogode
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